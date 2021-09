Onderhandelaars begonnen: Rutte hoopt op ‘doorbraak kort na weekend’

Vlnr: Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD), informateur Johan Remkes, Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA) op landgoed De Zwaluwenberg voor de voortgang van de formatiegesprekken. Beeld ANP

Zaterdagmiddag rond de klok van 12.00 uur arriveerden achtereenvolgens D66-onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten, VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, CDA-onderhandelaars Wopke Hoekstra en Pieter Heerma. VVD-premier Mark Rutte ging als laatste naar binnen.

Rutte bevestigt dat iedereen een kabinet wil. “Ik hoop dat dit weekend ertoe zal bijdragen. Ik hoop dat we dit weekend een doorbraak bereiken of uitzicht hebben op korte tijd erna.”

Ook Hoekstra, gestoken in een donkerblauw Superdry-shirt, hoopt dat er iets gebeurt: “Ik sta hier met een gevoel van verantwoordelijkheid. Iedereen zal een beetje moeten inschikken.” Over de heftige week die achter de rug is zei Hoekstra: “De eigen gevoelens en emoties moeten we even aan de kant zetten.”

Hoewel de omgeving ontspannen is, is de druk groot. Na een half jaar formeren is er nog geen dag inhoudelijk onderhandeld tussen mogelijke coalitiepartners.

Informateur Johan Remkes moet taxeren hoe groot de schade in de onderlinge verhoudingen is. Is er nog vertrouwen om iets te proberen? Is dat verdwenen na het vertrek van ministers Kaag en Bijleveld?

Niet makkelijk

Bij het naar binnengaan zei Remkes met gevoel voor understatement: “Het is mij ook opgevallen dat het er de afgelopen dagen niet makkelijker op is geworden.”

De verwachting is dat niet alleen wordt gekeken naar een minderheidskabinet van twee of drie partijen dat steun zoekt voor een meerderheid. Remkes heeft eerder deze week gevist naar de mogelijkheden voor een extra-parlementair kabinet. Twee of drie partijen stellen een regeringsprogramma vast dat ze willen uitvoeren. In de Tweede Kamer wordt dan duidelijk of er voldoende steun is.

Bijzonder is ook dat de formateur politici of deskundigen kan benaderen om plaats te nemen in zo’n kabinet. Daarvoor is geen toestemming nodig van de politiek leider. In de jaren 70 was informateur Jaap Burger degene die ‘inbrak’ bij het CDA door een paar christendemocraten van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij) te vragen minister te worden. Dat waren Jaap Boersma (Sociale Zaken) en Wilhelm Friedrich de Gaaij-Fortman (Binnenlandse Zaken).

Deze week zei een prominent Kamerlid: “Ik hoop niet dat ze een paar mensen bij ons vragen, want die doen het ook nog, vrees ik.”

Beeld ANP

Gehaktbal

De verwachting is dat de onthechte sfeer, de weelderige natuur en culinaire hoogstandjes de verhoudingen wat soepeler maken. Zo werd er in 2007 zelfs gelachen, toen er op de Zwaluwenberg een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie moest komen.

Arie Slob (CU) een van de onderhandelaars, vertelde - aangestoken door de militaria aan de muren van het landgoed - waarom hij maar één keer had gebeden in militaire dienst. Toenmalig PvdA-onderhandelaar Jacques Tichelaar daarover: “Ik vroeg: waarom bad je maar één keer? Slob zei: Toen ik mijn ogen opendeed, was mijn bal gehakt van het bord verdwenen.”