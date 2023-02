Ondanks hoge inflatie draait economie verrassend goed: verwachte recessie blijft uit

Beeld ANP

De economie blijft verrassend goed draaien. Volgens het CBS steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In het derde kwartaal was er nog sprake van een krimp, toen daalde het bbp met 0,2 procent. Kromp de economie in het vierde kwartaal opnieuw, dan zou Nederland officieel in een recessie zijn beland.

De groei in het vierde kwartaal is mede te danken aan uitgaven van huishoudens. Vanwege de hoge prijzen bezuinigden consumenten wel op voedsel en energie maar gaven ze ook meer uit aan diensten en duurzame goederen, zoals kleding en schoeisel. Toch werd aan cultuur en recreatie, horeca en vervoer en communicatie het meeste geld uitgeven.

Ook bedrijfsinvesteringen stegen met 0,5 procent. Bedrijven investeerden vooral meer in woningen, gebouwen en infrastructuur.

Beter dan naburige landen

Over heel 2022 groeide de economie met 4,5 procent. Dat is iets minder dan in 2021, toen de economie met 4,9 procent groeide. Twee jaar op rij met deze groeicijfers is deze eeuw nog niet voorgekomen.

De Nederlandse economie doet het in het vierde kwartaal beter dan naburige landen. In Frankrijk en België groeide de economie met 0,1 procent, in Duitsland, de grootste economie van de EU, kromp het bbp met 0,2 procent. Gemiddeld kwam in de EU de groei uit op 0 procent.