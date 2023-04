Ondanks de idealen over een gelijke verdeling, werken vrouwen nog veel vaker in deeltijd dan mannen

Het overgrote deel van de mannen blijft, ook als ze vader worden, fulltime werken. Beeld Getty Images

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar mannen en vrouwen die in de periode 2007-2009 het onderwijs met diploma verlieten én aan het werk gingen. Wat blijkt? Mannen en vrouwen hebben een jaar na hun afstuderen ongeveer even vaak betaald werk, maar mannen beginnen hun carrière vaker met een voltijdbaan.

Een jaar na het afstuderen werken vrouwen (met 30 procent) al twee keer zo vaak in deeltijd. In de jaren daarna wordt het verschil alleen maar groter, doordat mannen minder en vrouwen juist meer in deeltijd gaan werken.

Negen jaar na het afstuderen werkt minder dan 10 procent van de mannen in deeltijd. Vrouwen werken juist vaker in deeltijd. 40 procent van de vrouwen met een universitair diploma werkt in deeltijd, bij vrouwen met een mbo-diploma is dat 67 procent. Volgens het CBS komt dit mede doordat vrouwen vaker studies volgen voor sectoren waarin deeltijdbanen gebruikelijk zijn, zoals het onderwijs of de zorg.

Opvallend genoeg

Het onderzoek laat zien dat vrouwen die in het begin van hun carrière fulltime werken in de eerste negen jaar na het afstuderen vaker dan mannen overstappen naar een deeltijdbaan. Dat staat los van de opleiding en los van de vraag of ze thuis wonen, alleenstaand zijn, of samenwonen.

Samenwonende vrouwen verruilen wél vaker hun voltijdbaan voor een deeltijdbaan dan alleen- of thuiswonende vrouwen. En samenwonende vrouwen met kinderen maken het vaakst de stap naar een deeltijdbaan. Bij mannen zonder kinderen is het opvallend genoeg andersom: samenwoners gingen juist minder vaak van voltijd naar deeltijd dan mannen die zonder partner woonden.

Mbo-diploma

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij werknemers met een mbo-diploma. Van de voltijd werkende vrouwen met een mbo-diploma die samenwonen zonder kinderen maakte jaarlijks ruim 7 procent de overstap naar deeltijd. Van de mannen met een vergelijkbaar diploma in een vergelijkbare sector is dat ruim 2 procent.

De keuze voor een deeltijdbaan hangt voor vrouwen duidelijk samen met de geboorte van het eerste kind. In de vier jaar voor de geboorte stappen telkens iets meer vrouwen over van een voltijd- naar een deeltijdbaan. In het jaar waarin ze moeder zijn geworden, neemt de kans dat vrouwen in deeltijd gaan werken helemaal stevig toe.

Van de mbo-gediplomeerde vrouwen die rondom de geboorte van het eerste kind nog een voltijdbaan hadden, ging 58 procent in het eerste jaar na de geboorte van de baby over op een deeltijdbaan. Ook bij mannen neemt – ongeacht de opleiding – de kans op een overstap toe, in het jaar waarin ze vader worden en de jaren vlak erna. Maar wel veel minder vaak dan bij vrouwen. En: het overgrote deel van de mannen blijft, ook als ze vader worden, fulltime werken.

Traditionele verdeling

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat ruim vier op de tien partners met jonge kinderen — vaders even vaak als moeders — aangaven dat zij betaald werk en zorg voor de kinderen het liefst gelijk verdelen met hun partner. De werkelijke verdeling van zorgtaken en betaald werk is in de afgelopen decennia al minder ongelijk geworden, maar is nog altijd ‘traditioneler’ dan de idealen.

Slechts een op de tien ouders met minderjarige kinderen geeft aan zorgtaken en betaald werk gelijk te hebben verdeeld. Bij nagenoeg alle andere ouders besteedde de vader meer tijd aan betaald werk en/of de moeder meer tijd aan zorgtaken.

De overheid lanceerde onlangs weer een campagne om vrouwen te verleiden om meer te werken. Ook werkgevers riepen deeltijdwerkers al vaker op meer uren te komen werken, zodat de krapte op de arbeidsmarkt teruggedrongen wordt.