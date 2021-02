Ondanks de avondklok is het aantal besmettingen iets toegenomen deze week

Beeld EPA

Het reproductiegetal nam ondanks de invoering van de avondklok (op 23 januari) echter iets toe. Op 29 januari, de meest recente datum waarvoor de ‘R’ berekend kon worden, lag dat naar schatting van het RIVM op 0,96. Een week eerder was dat nog 0,91. Een reproductiegetal van 0,96 betekent dat 100 mensen 96 anderen besmetten. De epidemie kromp eind januari dus nog wel iets.

Volgens het RIVM raken steeds meer Nederlanders echter besmet met de Britse variant van het virus. De R van die variant ging van 1,13 naar 1,15. Die van de oude variant van 0,8 naar 0,84. Het RIVM berekent deze getallen, die met de nodige onzekerheid zijn omgeven, met behulp van steekproeven. Niet alle positieve tests in Nederland worden onderzocht op het type variant.

‘Britse variant gevaarlijker’

Het RIVM gaat er inmiddels vanuit dat de Britse variant niet alleen besmettelijker is, maar ook gevaarlijker. “Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet waren met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan dat het geval was bij de oude varianten. Dit is nog een extra reden om je goed aan de maatregelen te houden.”

Ook het percentage positieve tests bij de teststraten van de GGD, nam de afgelopen week licht toe. Dat bedroeg 11,5 procent, ten opzichte van 10,7 procent een week eerder. Het aantal mensen dat zich laat testen daalt al een aantal weken, constateert het RIVM. Afgelopen week waren het er iets meer dan 190.000, een week daarvoor 195.000. Half december lieten bijna een half miljoen Nederlanders zich nog testen op corona.

Maatregelen

Volgens het RIVM zorgt het strenge coronabeleid in Nederland er vooralsnog voor dat het aantal besmettingen niet snel stijgt. “Dankzij de extra maatregelen en het bijbehorende gedrag van mensen hebben we tot eind januari in Nederland snelle stijging van het aantal positief geteste personen voorkomen. Doordat het reproductiegetal van de Britse variant boven de 1 ligt, zal het aantal positief geteste personen met de Britse variant wel blijven toenemen.”

Dagcijfers

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 2735 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen week. Maandag werden er 2875 nieuwe besmettingen gemeld.

In de GGD regio Amsterdam kwamen er dinsdag 174 besmettingen bij. Maandag kregen 166 inwoners van Amsterdam te horen dat ze besmet waren.

Ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1926 mensen met Covid-19, 4 meer dan maandag, toen er 1922 coronapatiënten in een ziekenhuis lagen.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1400 coronapatiënten. Het aantal patiënten op de intensive cares nam licht af, van 536 naar 526.