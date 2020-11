Ondanks dalende coronacijfers geen versoepelingen voor half december

Jaap van Dissel. Beeld ANP

Dat zeiden zorgminister Hugo de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel vanavond in Het Grootste Coronaspreekuur op YouTube. Diederik Gommers toonde zich in hetzelfde interview op het videokanaal nog optimistisch. “Ik zie weer wat perspectief,” zei de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in een reactie op de laatste cijfers. “Natuurlijk moeten we wel heel goed kijken hoe we die versoepeling dan gaan aanpakken.”

Jaap van Dissel ziet dat anders. Gevraagd of we na het weekend weer voorzichtig mogen hopen op versoepelingen, als de daling voortzet, antwoordde de RIVM-directeur: “Nee, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. (...) Het zal tot ver in december duren voor we weer op aantallen zitten waarmee we de periode tot er een vaccin is kunnen overbruggen.”

‘Ander soort golf’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) sloot zich daarbij aan. “Dit is een heel ander soort golf dan de eerste. Het aantal besmettingen ging toen heel snel omhoog, maar omdat we ons aan de maatregelen hielden ook weer heel snel naar beneden. Als je nu ziet hoe langzaam het naar beneden gaat, en hoeveel we daarvoor moeten laten, gaat het nog heel lang duren. Met het nieuwe versnellingspakket gokken we op half december.”

De grote regionale verschillen maken de situatie volgens van Dissel momenteel erg ingewikkeld. “Die maken ons nu heel kwetsbaar.” Hij is geen voorstander van een regionale lockdown of versoepelingen in regio’s waar het wél goed gaat. “Dat maakt de communicatie ingewikkeld, dat leidt tot verwarring. En je moet dan beducht zijn op een waterbedeffect. Dat als je de winkels in een stad sluit, mensen naar een andere stad trekken om te gaan winkelen. Ik denk dat we de aanpak die nu voor heel Nederland geldt, en waarvan we nu gelukkig het effect zien, moeten volhouden.”

Vaccin

Het OMT gaat zich over de volgorde van versoepelingen buigen, zei Van Dissel. “Die zullen niet de omgekeerde volgorde zijn van de escalatieladder. We zullen heel nauwkeurig naar branches moeten kijken.”

In tegenstelling tot sommige optimistische berichten verwacht De Jonge dit jaar geen vaccin meer. “Ik reken nog steeds op de eerste leveringen van een vaccin in de eerste maanden van 2021.” Over het effect van vaccineren is hij hoopvol: “Vaccinatie is echt onze beste troef om deze verschrikkelijke crisis achter ons te laten.”

Het Grootste Coronaspreekuur is georganiseerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de instantie die gaat over de toelating van coronamedicijnen en – vaccins. Met de interactieve talkshow hoopt het CBG ‘structuur en duidelijkheid aan te brengen in de stroom van informatie over medicijnen en vaccins die op mensen afkomt’. Het interviewprogramma is niet direct een kijkcijferhit: sinds 19.30 uur trekt het ongeveer 2.000 kijkers.