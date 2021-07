Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Demissionair Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tjibbe Joustra, die eerder voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij moet de feiten rond de bewaking van de misdaadjournalist verzamelen. De Vries werd al langer bedreigd en op dinsdag 6 juli werd hij midden in Amsterdam neergeschoten.

In november vorig jaar had advocaat Peter Schouten, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het megaproces Marengo, zich nog erg verbaasd. Na een uitzending van Op1 was Schouten met beveiligers op weg naar zijn gepantserde auto. De Vries daarentegen liep in het donker naar de parkeerplaats waar zijn eigen wagen stond. Dat terwijl Schouten als advocaat van kroongetuige Nabil B. potentieel doelwit is van de vermoede misdaadorganisatie van Ridouan Taghi – de spil in het Marengoproces – maar De Vries als vertrouwenspersoon ook.

Gesprekken

De Vries heeft meerdere gesprekken met de overheid gevoerd over zijn beveiliging, bevestigen bronnen. Waartoe dat leidde, blijft onduidelijk. Als iemand zelf niet beveiligd wil worden, dan kan die persoon daar ook niet toe gedwongen worden. Grapperhaus wil dat er ‘volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is’.

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel loopt naar twee verdachten van de aanslag op het leven van De Vries, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

De onderzoeken mogen ‘op geen enkele wijze met elkaar interfereren’. Er is al overleg geweest met justitie, politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De bevindingen worden gebruikt als aanvulling op een onderzoek van een speciaal adviescollege naar het stelsel van bewaken en beveiligen in Nederland.