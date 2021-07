Omwonenden Schiphol voelen zich niet gehoord en lanceren eigen klachtensite

Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

De bestaande sites voor het melden van vlieghinder, zoals Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en het Rotterdamse DCMR, functioneren niet, zegt de woordvoerder namens de deelnemende organisaties. Veel bewoners zouden die sites wantrouwen omdat ze worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door een overheidsonderdeel dat er geen prioriteit aan zou geven. “Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen. BAS is daarom nutteloos, niet transparant en lijkt slechts gemaakt om omwonenden af te leiden.”

Volgens de omwonenden vindt er op afhandeling van klachten via het BAS bovendien geen onafhankelijk toezicht plaats. “BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt. Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is.”

“Wij pleiten al jaren voor een onafhankelijk klachtensysteem en worden daarin ook gesteund door de Nationale Ombudsman,” zegt Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol. “Schiphol wil daar niet aan, dus moeten de bewoners het zelf doen.”

‘Schade en overlast onacceptabel groot’

De site richt zich op bewoners in de ruime omtrek van alle vliegvelden in Nederland. Mensen kunnen ongelimiteerd en geanonimiseerd meldingen doen. Met de site willen de organisaties publiek, pers en politiek beter informeren over de problemen die de omwonenden ervaren door het vliegverkeer. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Vliegherrie.nl kan op steun rekenen van verschillende organisaties, waaronder Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Extinction Rebellion en Bewoners Omgeving Schiphol.

Milieudefensie ‘ondersteunt dit initiatief omdat de gezondheidsschade, de milieu- en geluidsoverlast van het vliegverkeer onacceptabel groot zijn en nog elke dag toeneemt. Schiphol, de luchtverkeersleiding en andere meldpunten zijn onvoldoende transparant.’