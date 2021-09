Omtzigt sluit terugkeer naar CDA uit: ‘Kan helaas niet anders dan alleen verder gaan’

Pieter Omtzigt sluit een terugkeer naar het CDA uit. Beeld AD

Pieter Omtzigt zegde op 12 juni zijn CDA-lidmaatschap op. In CDA-kringen was er nog altijd hoop dat de Enschedeër terug zou komen bij de partij waarvan hij sinds 2003 lid was. Verschillende CDA-afdelingen uit het hele land dienen komende zaterdag op het partijcongres een motie in die het partijbestuur de opdracht geeft een verzoeningspoging te doen.

Maar er is te veel gebeurd, zegt Omtzigt in een interview met Tubantia. “Er waren verschillen van mening over de inhoud, dat hebben we bijvoorbeeld bij het verkiezingsprogramma en de toeslagenaffaire gezien. En er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar.”

Beklaagd door het kabinet

Omtzigt verwijst daarmee naar de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad, waar ook het CDA deel van uitmaakt, van 15 november vorig jaar. Daaruit bleek dat er binnenskamers veel over Kamerleden werd geklaagd, vooral over Omtzigt. En hij verwijst naar zijn vernietigende memo, die bedoeld was voor intern gebruik en uitlekte. In het memo beschrijft Omtzigt hoe hij binnen de partij werd tegengewerkt, hoe de omstreden lijsttrekkersverkiezing verliep en hoe partijgenoten hem afvielen.

“Ik heb nog steeds de idealen waarvoor ik gekozen ben. En daarmee kan ik, helaas, niet anders dan alleen verder gaan. Het is niet een keuze die ik makkelijk heb gemaakt, ik heb er lang tegenaan gehikt,” zegt Omtzigt.

Functie elders

Als de memo niet was gelekt, was Omtzigt misschien op een ander moment weggegaan bij het CDA, zegt hij. “Maar er was natuurlijk al heel veel gebeurd. Nadat ik thuis was komen te zitten, waren daar de kabinetsnotities en is naar buiten gekomen hoe er met mij werd omgegaan, inclusief het verhaal ‘Functie elders’. Het hele complex dat op tafel lag was voor mij voldoende om te zeggen dat ik zo niet verder kan.”

Dat doet hij dus alleen. “Op dit moment richt ik geen partij op. Maar ik hoop met mijn inhoudelijke inbreng en voorstellen een bijdrage te leveren aan de richting die we met Nederland opgaan.” Hij wil daarvoor het land in, de discussie aangaan. De eerste twee spreekbeurten staan al gepland.

Samenwerken met het CDA

Omtzigt wil in de Kamer wel de samenwerking met het CDA zoeken. “Ik wil samenwerken met alle partijen die de idealen hebben die in de buurt liggen van die van mij. Daar zal het CDA zeker bij zijn. Aan mijn kant is de bereidheid er om samen te werken en ik hoop dat dit met meer partijen lukt.”

De Enschedese politicus is niet van plan om zaterdag het CDA-congres te volgen. “Ik heb zin om andere dingen te doen op zaterdag. Ook omdat ik het voor mezelf heb afgesloten. Ik wens ze veel sterkte met goede inhoudelijke verhalen. Ik hoop dat daar beweging in komt bij de middenpartijen, want goede, inhoudelijk doortimmerde plannen zijn er veel te weinig in de Nederlandse politiek.”