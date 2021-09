Omtzigt onthult politieke plannen in nieuwe talkshow De Balie

Pieter Omtzigt introduceert zijn ‘politieke plannen voor een nieuw sociaal contract’ in de nieuwe talkshow Plein Publiek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Omtzigt is te gast in de eerste aflevering van Plein Publiek, die wordt uitgezonden op 17 september. In een persbericht schrijft cultuurcentrum De Balie dat Omtzigt ‘zijn politieke plannen voor een nieuw sociaal contract komt introduceren’. Daarnaast zal hij ingaan op zijn ‘grondwettelijke plicht om voor bestaanszekerheid en woningen te zorgen’.

In juni zegde Omtzigt zijn CDA-partijlidmaatschap op. Aanleiding daarvoor was het uitlekken van een interne notitie, waarin hij fel uithaalde naar de partij. De notitie resulteerde in grote onrust binnen het CDA.

‘Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren,’ schreef Omtzigt. ‘Dat is jammer, maar wel overduidelijk. Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.’

Spanning

Voorafgaand aan het uitlekken van de notitie was er al maanden spanning tussen Omtzigt – die ruim 340.000 stemmen kreeg – en de CDA-partijtop. Omtzigt stond deels voor een andere koers, was ontevreden met de afwikkeling van de toeslagenkwestie en voelde zich gepasseerd en miskend door de partijtop.

Omtzigt zit al geruime tijd overspannen thuis. Zijn ziekteverlof zou half september ten einde komen. Het Kamerlid gaf tot nu toe nog geen duidelijkheid over zijn (politieke) toekomst.