Omtzigt eindelijk langs bij informateurs: ‘Blij dat ik niet meer bij coalitie hoor’

Omtzigt zei dat hij nog ‘onvoldoende vertrouwen’ heeft in het voornemen van het demissionaire kabinet om werk te maken van een nieuwe bestuurscultuur. Eerdere beloftes, bijvoorbeeld om de archieven op orde te brengen en om nieuwe wetten te voorzien van een invoeringstoets, zijn nog niet ingelost. “Het is nog moeilijk te ontwarren wat Rutte bedoelt met die nieuwe bestuurscultuur.”

Omtzigt nam een brief van vijftien kantjes mee naar de informateurs met voorstellen voor onder meer een nieuwe bestuurscultuur, om de woningnood aan te pakken en werk te maken van bestaanszekerheid. “Dit is wat het land nodig heeft, het zijn geen politieke keuzes,” aldus Omtzigt. Als hij zijn plannen niet terugziet in het regeerakkoord, gaat hij ze ‘zelf inbrengen in de Tweede Kamer’, zo kondigde hij alvast aan.

Driehonderd dagen

Andere fractievoorzitters spraken al eerder met (voorgaande) informateurs, maar omdat Omtzigt lang met ziekteverlof was, kreeg hij pas recent een uitnodiging. “Ik had liever eerder uitgenodigd willen zijn,” stelde het Kamerlid, dat de formatie tot nu toe bestempelde als ‘rommelig’. “Kom op jongens, we zitten al driehonderd dagen zonder kabinet.”

Omtzigt werd tijdens zijn ziekte ongewild hoofdrolspeler in de formatie, toen toenmalig informateur Kajsa Ollongren per ongeluk een mapje met een leesbare memo aan een fotograaf toonde waarop ‘positie Omtzigt: functie elders’ te lezen was. Tijdens het gesprek met de huidige informateurs kwam ook dat nog even aan de orde, vertelde Omtzigt. “Dat blijft nog steeds heel raar.”