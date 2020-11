OMT wilde bovenbouw middelbare scholen dicht

Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de klas. Beeld ANP

In een zojuist gepubliceerd advies staat dat het OMT zich zorgen maakt over de overdracht onder adolescenten en jongeren. ‘Met andere woorden degenen in de bovenbouw van middelbare scholen tot hoger beroepsonderwijs en de universiteiten’

In deze groepen komen besmettingen voor die vooral lijken te komen door activiteiten direct rond de leerinstellingen. ‘Om dit te stoppen zouden deze instellingen voor de tijd van de aanscherping moeten overgaan op online onderwijsvormen’, aldus het adviesorgaan.

Het OMT gaf het kabinet ‘ter overweging’ mee hier toch ook de bovenbouw van de middelbare scholen bij te betrekken, ‘ook al gaat dit in tegen het eerder geuite voornemen de scholen geheel te ontzien’.

Individuele leerstages bij bedrijven of in laboratoria zouden niet betrokken hoeven te worden.

Overigens hangt een middelbare schoolsluiting nog wel boven de markt in de meest getroffen regio’s, zoals Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.