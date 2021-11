OMT wil scholen openhouden, winkels en horeca om 17.00 uur dicht

‘De zorg moet toegankelijk blijven, die komt in het gedrang,’ zei demissionair minister Hugo de Jonge woensdag. Beeld ANP

Na spoedberaad woensdagavond oordelen de corona-adviseurs dat het onderwijs uitgezonderd moet worden van eventuele nieuwe harde lockdownregels, maar voor veel andere sectoren klinkt een strenger advies. Horeca, bioscopen, musea, kledingwinkels, kappers, dierentuinen: alles wat niet-essentieel is zou van 17.00 uur in de avond tot 05.00 uur in de ochtend gesloten moeten blijven.

Dat bevestigen meerdere ingewijden aan deze nieuwssite. Het OMT boog zich gisteravond over de exploderende coronagrafieken, donderdag volgt er Catshuisoverleg, vrijdag besluit het kabinet over nieuwe ingrepen en is er een persconferentie.

Scholen vormen een flinke besmettingsbron, maar experts en politici hameren er steeds op dat onderwijs van groot belang is en dat schoolsluiting zo lang mogelijk voorkomen moet worden.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, noemt het het daarom goed nieuws dat het OMT adviseert scholen op te houden. “We doen een beroep op het kabinet om deze lijn te volgen. Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan. Dat neemt niet weg dat scholen nu voor ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort.”

Minister De Jonge sprak woensdag van een ‘somber en zorgelijk’ beeld. “De afgelopen twee dagen kwamen er ruim zevenhonderd coronapatiënten bij,” zei hij na afloop van een corona-overleg. “We moeten een kentering gaan zien, of die kentering gaan forceren.” De Jonge wilde niet vooruitlopen op specifieke restricties, maar harde maatregelen lijken onvermijdelijk.

“Alles ligt op tafel,” zegt een bron.

Het OMT hoopte ingrijpen lang te kunnen vermijden. Maar de zo gehoopte kentering in de coronacijfers is nog niet te zien.

Ingewikkeld

Met de enorme virusgolf lijkt sluiting van sectoren als de horeca en detailhandel, bezoekverboden en misschien zelfs scholensluiting effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak is. “Meer dan acht op de tien mensen zijn volledig gevaccineerd, die zullen zich afvragen waarom ze zich aan maatregelen moeten houden,” stelt een Haagse bron. “Dat is veel ingewikkelder dan vorig jaar.”

Minister De Jonge zei gisteren wel dat je niet zomaar de lockdownhamer van de plank moet halen: “We moeten nooit makkelijk denken over nieuwe maatregelen. Die zullen altijd pijn doen. Daarom moeten we kijken: wat is er nodig, hoe eerlijk en hoe passend zijn maatregelen? Maar de zorg moet toegankelijk blijven, die komt in het gedrang.”

Ziekenhuizen moeten nu al een groot deel van hun planbare zorg uitstellen. In Limburg wordt zelfs ingrijpende, planbare zorg afgezegd. Dit betekent dat veel kanker-, hart- en hersenoperaties in die provincie worden uitgesteld.

Ic-voorzitter Diederik Gommers schetste het woensdag al in een gesprek met Kamerleden: hij kan het niet verkroppen als bij stijgende aantallen code zwart nadert en hij patiënten en families moet zeggen dat er geen plek is op de ic, terwijl even verderop kroegentochten en kerstshoppen mogelijk blijven.