OMT wil maatregelen op scholen voorlopig vermijden

Beeld ANP

Mogelijk zijn er dan ‘toch aanvullende maatregelen’ nodig op scholen, staat in het OMT-advies. Het kabinet had het deskundigenteam gevraagd naar advies over het basis- en voortgezet onderwijs omdat veel scholen recent klassen naar huis moesten sturen wegens besmettingen. Het OMT ziet ook dat vooral kinderen jonger dan twaalf ‘na de herfstvakantie vaker dan voorheen in uitbraken en clusters van coronagevallen betrokken zijn’.

Maar er is steeds meer bewijs ‘voor schade aan de ontwikkeling van kinderen’ die niet naar school kunnen om lessen te volgen. Daarom adviseert het OMT voorlopig nog geen nieuwe maatregelen voor schoolkinderen. Mogelijk moet de rest van de samenleving aanvullende maatregelen accepteren, waar kinderen ‘omwille van hun ontwikkeling’ zich niet aan hoeven te houden.

Overigens is het wel belangrijk dat ook basisschoolleraren thuisblijven als ze snotteren of andere corona-gerelateerde klachten hebben en zich laten testen, aldus het OMT. Kinderen moeten in quarantaine ‘als een huisgenoot of overig nauw contact positief getest is’.

2G-systeem

Volgens een berekening die het Outbreak Management Team (OMT) naar het kabinet heeft gestuurd kan het 2G-systeem het aantal besmettingen op deze locaties halveren ten opzichte van 3G. Het precieze effect van dergelijke maatregelen is echter onzeker. Naleving van de regels is veel belangrijker in de strijd tegen de pandemie, stelt het OMT.

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van de besmettingen op die locaties, ligt bij 2G (alleen toegang voor genezen of gevaccineerde mensen) zo’n 82 procent lager dan bij het huidige 3G, zo becijferden de deskundigen. Een systeem waarbij iedereen moet bewijzen een negatieve testuitslag te hebben (1G), vermindert zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames met 35 procent.

Het allerbeste werkt een systeem waarbij alleen gevaccineerde of genezen mensen worden toegelaten mét een negatieve testuitslag. Dat vermindert het aantal besmettingen met 79 procent en zorgt voor 93 procent minder ziekenhuisopnames.



Grote onzekerheden

Volgens de deskundigen kleven er echter grote onzekerheden aan de berekeningen. Ze hangen onder meer af van hoe goed het vaccin bescherming biedt en hoe precies de testuitslag is. Zo is 2G bij de huidige precisie van tests ongeveer net zo effectief ‘in het buiten houden van besmettelijke personen’ als 1G (iedereen krijgt alleen toegang met een negatieve testuitslag).

Als de testuitslag betrouwbaarder is (een test-sensitiviteit van meer dan 69 procent), werkt het systeem van ‘iedereen testen’ beter dan 2G als het om het voorkomen van besmettingen gaat. Pas als de test-sensitiviteit meer dan 88 procent is, werkt 1G beter dan 2G in het voorkomen van ziekenhuisopnames.

Het OMT benadrukt dat het niet echt te voorspellen is hoe zo’n systeem precies uitpakt. Zo hebben bepaalde systemen negatieve effecten op de naleving. De resultaten van de berekeningen ‘moeten gezien worden als het maximaal haalbare, omdat daarbij aangenomen wordt dat de opvolging en de controle en de handhaving optimaal zijn’.

Meer besmettingen

De deskundigen benadrukken dat de coronapas sowieso alleen een middel is ‘om risico’s te beperken bij opening van sectoren en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden’. Dat kan volgens het OMT alleen via de basisregels en algemene coronamaatregelen.

Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen is volgens het OMT dé manier om striktere maatregelen te voorkomen. Sterker nog, opvolging van de basisregels is, benadrukt het OMT ‘de enige wijze om dat te voorkomen’. Naleving heeft in potentie meer effect op de afname van het aantal contacten dan nu, binnen een week, te kiezen voor een volgende aanpassing en uitbreiding van maatregelen.

Daarnaast is het OMT onder meer kritisch op het advies van het kabinet om de sluitingstijd van de horeca te verruimen, maar na 20.00 uur geen gasten meer binnen te laten. ‘Omdat het risico op besmetting ook afhankelijk is van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiteit van het contact, zal door het voorstel het aantal besmettingen toenemen,’ schrijft zij.

Voor de middellange termijn kan het aanzienlijk versnellen van de boostervaccinaties voor 60-plussers waarschijnlijk de druk op de zorg verlichten, stelt het OMT. Voor de korte termijn zou dat echter geen uitkomst bieden.