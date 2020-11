OMT: vier kerst en jaarwisseling met maximaal zes gasten uit eigen regio

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dat staat in het in de nacht van dinsdag op woensdag gepubliceerde nieuwste kabinetsadvies.

Daarbij kan volgens het OMT nooit te veel gezegd worden dat de coronaregels in acht genomen moeten worden, en in het bijzonder bij kwetsbaren en ouderen. Ook kunnen – bij een gepland bezoek aan ouderen/kwetsbaren – aanvullende maatregelen worden geadviseerd.

Zo is het een optie mensen bijvoorbeeld op te leggen om in de tien dagen voorafgaand aan de feestdagen en het geplande bezoek zich wat betreft bezoek en contacten met anderen al te beperken. Daarmee worden de risico’s later richting kwetsbare mensen zo veel als mogelijk verkleind.

Risico

Het OMT wil benadrukken dat het versoepelen van maatregelen rond de feestdagen een risico op nieuwe besmettingen met zich meebrengt. ‘Hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en opleving van de epidemie. Een besluit over al dan niet tijdelijke afschaling van maatregelen tijdens de feestdagen blijft daarom een politieke afweging.’

Het risico van versoepelingen zou daarbij nadrukkelijk benoemd moeten worden door premier Rutte en minister De Jonge, luidt het advies dat afgelopen maandag is afgegeven aan het kabinet en vannacht werd gepubliceerd. Uiteraard geldt sowieso ook met de feestdagen dat je bij klachten thuisblijft, in dat geval geen bezoek ontvangt en je laat testen op corona.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de maatregelen met kerst en oud en nieuw. Dat zal op 8 december gebeuren en worden aangekondigd, zeiden Rutte en De Jonge dinsdagavond.