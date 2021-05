OMT: versoepel met mate, anders komt zomer in gevaar

Kan er in de zomer weer volop worden gewinkeld, zoals vorig jaar? Het OMT waarschuwt dat nu snel versoepelen straks tot teleurstellingen kan leiden. Beeld Dingena Mol

Het kabinet zette dinsdagavond de deur open voor nieuwe versoepelingen. Vanaf 19 mei kan er meer op onder andere het gebied van sport, contactberoepen en dierenparken, op voorwaarde dat begin volgende week de cijfers uit de ziekenhuizen nog steeds de goede kant op gaan. Ten opzichte van de piek in de derde golf van 21 april moet het aantal ic-opnames zo’n 20 procent lager zijn.

Het OMT benadrukt dat het nog niet zover is en dat ‘versoepelen van maatregelen eenvoudig is, maar het terugdraaien daarvan (..) welhaast onmogelijk zal zijn. Het te snel versoepelen kan ook het perspectief op een zomerperiode met minder maatregelen teniet doen.’

Openingsplan

Bij het heropenen van de terrassen vorige maand ging het kabinet in tegen het OMT-advies van toen. Op de persconferentie van dinsdagavond zei premier Rutte dat het kabinet ‘nu toch echt veel dichter bij het OMT-advies’ wil blijven. Maar in het nieuwste advies, dat vannacht naar de Tweede Kamer is gestuurd, kan moeilijk een aansporing worden gelezen om stap twee te zetten uit het zogenoemde openingsplan van het kabinet.

Premier Rutte zei dinsdagavond juist het idee te hebben dat het de goede kant op gaat: “Als je door je oogharen kijkt zou ik nu optimistisch zijn.” Maar het OMT somt tal van redenen op om voorzichtig te zijn met conclusies op basis van de recente daling van het aantal ic-opnames. Die opnames ‘variëren van dag tot dag’. Een daling van 10 procent of meer is nog niet evident. In de doorrekeningen is sprake van ‘gunstige aannames’ die uitgaan van ‘een onveranderde naleving van de basisregels’ op het gebied van afstand houden en contact vermijden en van voortgaande vaccinaties.

‘Opnieuw geldt dat als niet aan al deze – optimistische – voorwaarden wordt voldaan, de daling aanmerkelijk langzamer zal verlopen, en de druk op de ziekenhuizen en ic nog wekenlang hoog kan blijven,’ aldus het OMT.

Koningsdag

Eventuele negatieve effecten van Koningsdag zijn niet meegenomen in de prognoses over dalende ic-opnames. ‘Alleen al in Amsterdam zijn 16 clusters geïdentificeerd met ten minste 69 besmettingen,’ schrijft het OMT. Premier Rutte sprak dinsdagavond over 17 clusters. Koningsdag en -nacht hebben ‘impact op het verloop van de epidemie in Amsterdam, hetgeen zichtbaar is in de Amsterdamse cijfers’, aldus het OMT.

Het OMT waarschuwt ook voor optimistische conclusies uit de recente landelijke daling van het aantal nieuwe besmettingen. ‘De duiding hiervan is onzeker vanwege het eveneens afgenomen aantal afgenomen testen in de teststraten, de meivakantie en zelftesten.’