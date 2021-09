OMT tegen heropenen clubs en toestaan evenementen

Beeld ANP

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat meerdaagse popfestivals en evenementen vanaf 25 september weer mogelijk zijn. Discotheken en nachtclubs mogen tot middernacht open.

Die omstreden tijdsbepaling is niet terug te lezen in het OMT-advies. ‘Versoepelingen in settingen met het hoogste risico, zoals discotheken, nachthoreca, dancefestivals binnen en meerdaagse of zeer massale evenementen dienen nog ten minste een aantal weken uitgesteld te worden,’ aldus het OMT. ‘Immers, uit de clusters van begin juli is gebleken dat het transmissierisico op deze evenementen zeer groot kan zijn. Daarbij is de gemiddelde vaccinatiegraad onder jongeren en jonge volwassenen (..) helaas nog lager dan gewenst.’

Drie scenario’s

Het OMT-advies omvat drie scenario’s voor de nabije toekomst: 1. vasthouden aan de 1,5 meterregel met beperkte inzet van een coronapas; 2. vasthouden aan de 1,5 meterregel, brede inzet van een coronapas met enkele versoepelingen; 3. opheffen van de 1,5 meterregel, brede inzet van een coronapas en meer versoepelingen.

Scenario’s 1 en 2 zijn de veiligste keuzes met het oog op de ziekenhuisbezetting, aldus het OMT, maar daarbij blijven forse maatschappelijke beperkingen van kracht. Het OMT kiest daarom – net als het kabinet – voor scenario 3, al kan dit ‘tot een aanzienlijke opleving van het virus leiden in de komende winter’.

Het OMT waarschuwt dat met de winter op komst zelfs als de nu nog geldende restricties allemaal van kracht zouden blijven, ‘een aanzienlijke epidemische golf mogelijk is die ook tot een toename van de ziekenhuis- en ic-opnames zal leiden’.