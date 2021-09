‘OMT: Stuur bij coronabesmetting niet meer hele klas naar huis’

Een leeg klaslokaal in januari, toen de lockdown nog van kracht was en leerlingen niet naar school mochten. Beeld ANP

Aan het begin van het nieuwe schooljaar geldt nog steeds de regel dat een hele basisschoolklas moet thuisblijven als één kind positief test op het coronavirus. De afgelopen weken leidde dat direct tot lege klaslokalen in het hele land – ook in Amsterdam. De verwachting is dat er veel meer lege klassen zullen volgen, nu in Nederland ook de scholen in de regio Midden (sinds vorige week) en Zuid (vanaf maandag) de deuren openen.

De thuisblijfregel leidt tot forse problemen op scholen, die door de afgelopen coronaperiode al kampen met achterstanden. Het Parool meldde vorige week al dat in Amsterdam tientallen basisschoolklassen thuiszitten doordat leerlingen besmet bleken met het virus. Dat legt ook extra druk op ouders; zij moeten – vaak op het laatste moment – zorgen dat hun kind thuis onderwijs krijgt.

Als het aan het OMT ligt, zijn zulke problemen binnenkort verleden tijd. Kinderarts Illy stelt namens het OMT dat het kabinet rond 20 september verantwoord kan afkondigen dat leerlingen enkel nog moeten thuisblijven als zij in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. Hij noemt de maatregel om hele klassen naar huis te sturen voor betrokkenen ‘uiterst ongelukkig’. Op 20 september komt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met nieuwe coronarichtlijnen.

Verantwoord

Een woordvoerder van de GGD in Amsterdam stelde eerder het niet vreemd te vinden dat basisschoolleerlingen sneller besmet raken. “De kinderen zijn niet gevaccineerd, dus is het logisch dat ze eerder een besmetting oplopen.”

Toch zegt OMT-lid Illy de versoepelingen in het primair onderwijs verantwoord te vinden. Nederland heeft volgens hem immers inmiddels een behoorlijke vaccinatiegraad opgebouwd. Illy: ‘Bovendien hebben we tegen 20 september niet meer te maken met mensen die terugkeren van vakantie uit risicolanden en hierdoor problemen veroorzaken. Het is dus een relatief veilig moment om afscheid te nemen van die quarantainemaatregel.’

Volgens Illy is het aan de GGD, die het bronnenonderzoek uitvoert, aan leerkrachten en ouders om te beoordelen of leerlingen intensief contact hebben gehad met een ander besmet kind, en dus wél thuis moeten blijven.