OMT: per 1 mei weer genoeg plek op ic's voor niet-coronapatiënten

Beeld ANP

Dit staat in het woensdagavond naar de Tweede Kamer gestuurde advies van het Outbreak Management Team (OMT), de voornaamste regeringsadviseur in de coronacrisis. Het team bestaat uit medewerkers van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM, aangevuld met wetenschappers, artsen en medisch-ethici van diverse universiteiten.

Het OMT gaat ervan uit dat er over twee weken nog 700 coronapatiënten op de ic’s liggen. Nu zijn dat er een kleine 1300, waardoor er nauwelijks ruimte is voor patiënten met andere aandoeningen. Een van de voorwaarden voor het verlichten van alle maatregelen tegen het coronavirus, is dat de zorgcapaciteit op orde is en de ic’s weer ruimte hebben voor opvang van andere patiënten. Aan dat laatste zou dus per 1 mei zijn voldaan.

Maatregelen goed nageleefd

Het OMT schrijft ook dat alle beperkende maatregelen nog steeds worden nageleefd; het gemiddeld aantal contacten tussen mensen is in vergelijking met 2017 met 63 tot 74 procent afgenomen.

Dinsdag besluit het kabinet of verlichting van de maatregelen per 28 april mogelijk is. Premier Rutte temperde woensdagavond de verwachtingen en waarschuwde dat hooguit sprake zal zijn van beperkte verlichting. Er zijn vooral speculaties over het heropenen van kinderopvang en het (deels) weer openen van basisscholen.

Meer besmettingen

Het OMT schrijft dat die twee maatregelen vrijwel geen effect zullen hebben op de bezetting van bedden op de ic’s, hoewel er wel meer besmettingen met het virus worden verwacht onder basisscholieren en hun ouders. Maar een bepaalde mate van ‘voortgaande circulatie van het coronavirus’ geldt als acceptabel, aldus het OMT.

Waar basisscholen hoofdzakelijk een lokaal effect hebben op verspreiding van het virus, lijken middelbare scholen te fungeren als ‘hubs’ in het netwerk van de leerlingen. ‘Door hun regionale karakter dragen ze meer bij aan mogelijke bovenregionale verspreiding van het virus.’ Het OMT kan daar nog geen conclusies aan verbinden en wil meer gegevens.