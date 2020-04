OMT: leraren lopen nauwelijks risico als de scholen weer opengaan

Na forse druk ging het kabinet op 15 maart overstag en werden de scholen gesloten. Beeld ANP

In Denemarken gaan kinderen tot 11 jaar weer in aangepaste vorm naar school. Noorwegen heropent aanstaande maandag de kinderopvang, de basisscholen volgen een week later. In Zweden en Taiwan waren de scholen nooit massaal gesloten tijdens de coronapandemie.

Ook in Nederland lijken kinderdagverblijven en basisscholen binnenkort open te gaan. Dat valt af te leiden uit een brief van het Outbreak Management Team (OMT), een verzameling van RIVM-medewerkers, artsen en wetenschappers die de regering adviseren. Woensdag schreven ze dat modelleringstudies aantonen dat heropening ‘nauwelijks een verschil laat zien in de bezetting op de intensive care’.

Heropenen met aanpassingen

Als de zorgsector een korte adempauze kan nemen, zullen kinderdagverblijven en basisscholen na de meivakantie worden heropend, verwacht kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht). Bruijning is een vooraanstaand onderzoeker naar het coronavirus en minderjarigen. Bruijning krijgt bijval van klinisch epidemioloog Iris Walraven en Annikki de Niet, medisch specialist en bij Amsterdam UMC gepromoveerd op virale afweer.

“Net als in andere landen kunnen we uit voorzorg wel aanpassingen doen bij die heropening,” zegt Bruijning. Zo kan de aanwezigheid van handalcohol in klaslokalen kinderen helpen bij het aanleren van nieuwe ontsmettingsgewoontes.

“Misschien moeten de kinderdagverblijven en scholen eerst open in een deel van Nederland, zodat je het effect kunt monitoren op de besmettingsgraad en de belasting van de zorg,” zegt Walraven.

Leraren zijn sceptisch. Uit een enquête van onderwijsvakbond AOb blijkt ze dat eerst willen weten of hun werksituatie veilig is. Sommige leraren spreken van een gezondheidsexperiment en vrezen door een leerling te worden besmet.

‘Kinderen zelden bron van infectie’

Er loopt een onderzoek van het RIVM naar de rol van kinderen bij de transmissie van het coronavirus. Mogelijk is dat niet volledig afgerond als het kabinet dinsdag een besluit neemt over de scholen, die op 16 maart dicht gingen.

Voorlopige conclusies van het lopende RIVM-onderzoek kunnen echter volstaan, als die tenminste wijzen in dezelfde richting van al het bestaande onderzoek: kinderen spelen niet of nauwelijks een rol bij de virusverspreiding. “Het overheersende beeld uit diverse studies is dat kinderen zelden de bron van infectie zijn,” zegt Bruijning. “In de mij bekende vakliteratuur gaat het om een enkele casus.”

Dat betekent dat er een uiterst geringe kans is op een leerling-leraarbesmetting. De kans op een besmetting andersom is groter, maar leidt zelden tot ernstige ziekte. Jongeren met een corona-infectie hebben bijna altijd lichte klachten. Zo kwam er in Nederland slechts één coronapatiënt onder de 19 jaar op de ic, aldus Stichting NICE. Die patiënt overleefde de ziekte.

Leraren denken dat het onuitvoerbaar is om op basisscholen 1,5 meter afstand te houden. “Dat denk ik ook,” zegt De Niet. “Maar de wetenschappelijke literatuur zegt dat ‘social distancing’ bij jonge kinderen niet nodig is.”

Forse druk

Het sluiten van de scholen was vorige maand een heikel punt. Het OMT adviseerde het kabinet de scholen open te houden, omdat sluiten nauwelijks iets bijdraagt aan vertraging van de pandemie. Daarnaast heeft de maatregel grote maatschappelijke impact. Er zijn signalen van toegenomen huiselijk geweld, stelt Bruijning. Na forse druk van de Federatie Medisch Specialisten en de leraren ging het kabinet op 15 maart echter overstag.

Hoe de medisch specialisten nu denken over het heropenen van de scholen is onbekend. Hun federatie is al dagenlang onbereikbaar voor commentaar.