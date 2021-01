OMT-leden: Heropening scholen op losse schroeven

Beeld ANP

“We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen”, zegt kinderarts Károly Illy, ook lid van het OMT dat gisterochtend vergaderde over extra maatregelen, de Britse mutant en de gevolgen daarvan voor kinderen. “Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen.”

Het kabinet hoopte dit weekend te kunnen beslissen over de herstart van het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari. Epidemiologisch lijkt er echter weinig ruimte, met nog altijd hoge aantallen besmettingen en onduidelijkheid rond de nieuwe mutatie. Onderzoek in Langsingerland, waar de nieuwe mutant ook rondging, heeft nog onvoldoende resultaten opgeleverd.

‘Lastig strijden’

Andere leden van het adviesteam schetsen daarom een somber beeld van de versoepelingsmogelijkheden: “De aanwijzingen zijn steeds sterker dat het lastiger strijden wordt tegen de Britse variant,” zegt een OMT-lid op voorwaarde van anonimiteit. Formeel zijn de aantallen van de mutatie nog laag, maar volgens deze OMT’er is de variant ‘niet onder controle’. “We moeten zo lang mogelijk voorkomen dat deze versie alles overneemt. Het kan helpen dat we al in lockdown zaten toen de variant opkwam, maar het baart ons zorgen.”

Extra maatregelen

Extra maatregelen zijn daarom logisch, al moet het kabinet daarover beslissen. Op verzoek van de regering rekenden RIVM-modelleurs het effect van allerlei extra ingrepen uit, zoals de avondklok, een totaal bezoekverbod thuis en het beperken van de reismogelijkheden buiten een straal van zoveel kilometer rond de woonplaats.

Wat deze beperkingen precies opleveren voor de afremming van het virus kunnen de OMT’ers nu niet zeggen. Internationaal onderzoek suggereert dat een meer strikte ‘blijf thuis-regel’ bijvoorbeeld wel degelijk helpt, met een verlaging van de R-waarde van circa 10 tot 15 procent.

Illy: “We zien gewoon dat we ons met z’n allen nog te veel verplaatsen. Dus met maatregelen alleen kom je er ook niet. Hoe zorg je dat bestaande adviezen beter opgevolgd worden? Neem het thuiswerken bijvoorbeeld: te veel mensen gaan nog naar hun werk. Hoe zorg je dat zij niet op pad gaan? Betere opvolging is ook een oplossing.” Een ander OMT-lid vreest dat Nederland er niet komt zonder extra actie. “We hebben echt een extra zet nodig. De avondklok kan gericht wat opleveren, bijvoorbeeld omdat jongeren dan niet meer bij elkaar op bezoek kunnen.”

Avondklok

In de Tweede Kamer aarzelen partijen om zo’n ingreep te fiatteren. In het Kamerdebat afgelopen week smeekte premier Rutte andere partijen bijna om geen blokkades op te werpen. Coalitiepartij D66 bleef kritisch, maar liet wel de optie open voor een avondklok zodra hier ‘Britse toestanden’ komen, met een hausse aan nieuwe infecties en ziekenhuisopnames. “Maar als je daarop wacht, is het al te laat,” zegt het OMT-lid. “Dan krijgen we wat we in maart hadden. Je moet ingrijpen, vóórdat het escaleert.”

Dit weekend stuurt het OMT zijn advies naar het - sinds gisteren demissionaire - kabinet. Dat moet besluiten of nieuwe maatregelen nodig, nuttig en proportioneel zijn. Bij de experts zijn wel zorgen te horen over de demissionaire status van de regering in een cruciale fase van de pandemie. OMT-lid Marion Koopmans twitterde na de kabinetsval dat die ‘op het slechtst mogelijke moment komt.’ “Vanuit covid bekeken. De daling is onvoldoende, we hebben nieuwe varianten en er is coronamoeheid.”

Als ik ff zo vrij mag zijn: worst possible timing ( vanuit covid bekeken). Onvoldoende daling, nieuwe varianten, coronamoeheid, lang voorjaar.......en nu een stoelendans erbij. All hands on deck en focus zou fijn zijn https://t.co/JwH2XKc01P — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) 15 januari 2021

Kabinet en Tweede Kamer benadrukken dat het coronabeleid niet verandert met het formele aftreden van Rutte III, maar kenners weten dat gedrag en dus ook het draagvlak voor maatregelen van cruciaal belang zijn voor de effectiviteit van het beleid. Onduidelijkheid over politiek leiderschap in een tijd dat nieuwe ingrepen dreigen is geen fijn vooruitzicht, meldt een andere OMT’er. “De crisis is misschien wel net zo groot als in de eerste golf. Je hebt nu zoveel mogelijk daadkracht nodig. De verkiezingen komen er aan. Dat kan de belangen ook nog vertroebelen.”