OMT komt met effecten avondklok, verlenging dreigt

De politie controleert een fietser in het Centrum tijdens eerste nacht van de avondklok. Beeld Joris van Gennip

Premier Mark Rutte liet tijdens zijn wekelijkse persconferentie al doorschemeren dat het beeld somber is. “We zouden de avondklok voor twee weken doen”, zei Rutte. “Maar wat je intussen ziet is een snellere groei van de Britse variant, die ook nog veel besmettelijker is. We hadden eerder deze week doorrekeningen van het OMT over het aantal bezette IC-bedden. Dat stijgt zeer aanzienlijk, zelfs als je die scherpe lockdownmaatregelen allemaal in stand houdt.” Daarom wil het kabinet nu eerst nieuwste cijfers zien voordat het beslist over verlenging van de avondklok.

Getallen daarover zijn vanochtend in het OMT gewisseld, weet een ingewijde. Details zijn nog onbekend, maar een haarscherp beeld van het exacte effect is er niet: “De maatregel is nog geen twee weken geleden ingegaan.” Uit internationale studies blijkt dat een straatverbod in avond en nacht zo’n tien procent van de virusverspreiding remt.

Morgen komen ministers en RIVM-directeur Jaap van Dissel nog samen in het Catshuis, daarna neemt het kabinet een besluit. Rutte leek eerder deze week bij de persconferentie een zware hypotheek te leggen op het OMT-overleg van vrijdag toen hij zei dat hij echt van de avondklok af wilde ‘als het even kan’: “Alleen moeten we nu echt kijken of we dat kunnen doen. Een 100 procent-garantie kan ik niet geven.”

Politieke druk

Toch voelen OMT-leden zich daardoor niet onder druk gezet, zegt lid en kinderarts Károly Illy: “Daar voelen we ons niet door beperkt. Politici zeggen wat ze vinden, stellen vragen, nemen soms een voorschot op maatregelen. Maar wij beoordelen gewoon de cijfers, de modellen, en dan adviseren we.” Een ander OMT-lid bevestigt dat: “We liggen daar niet wakker van.”

Vorig najaar is wel het vergadermoment van de virologen vervroegd, van maandag (na het Catshuisberaad) naar vrijdag (dus ervoor). Die volgorde gaf sommige OMT-leden het onbehaaglijke gevoel dat ze alleen nog konden ‘tekenen bij het kruisje’ na het zondagse beraad waar hun voorzitter Jaap van Dissel aanschuift.