OMT: geen quarantaine meer voor kinderen zonder klachten

Bij een corona-uitbraak op school krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Beeld ANP / ANP

Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan.

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn.

Het OMT erkent dat dit advies ‘zeker’ tot meer besmettingen zal leiden, ook onder volwassenen. Toch weegt het belang van het onderwijs zwaar genoeg om met dit advies te komen, schrijft voorzitter Jaap van Dissel.

Het kabinet besluit dinsdag definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers lichten het besluit ’s avonds toe op een persconferentie.