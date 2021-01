OMT adviseert tegen openen basisscholen op 25 januari

Beeld ANP

Ingewijden bevestigden het advies zaterdagavond na berichtgeving door de NOS.

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte dit weekend te kunnen beslissen over de herstart van het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari. Dat zou verdere leerachterstanden bij kwetsbare leerlingen tegen moeten gaan.

Voor het voornemen werd een advies aan het OMT gevraagd. Dat pakt nu negatief uit: de situatie laat het niet toe, benadrukten leden van het OMT.

Britse mutant

Het OMT is bezorgd over de Britse variant van het coronavirus. Door het virus worden meer mensen besmet met het coronavirus. “We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen,” aldus kinderarts en OMT-lid Károly Illy. “Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen.’’

Het onderzoek in Langsingerland, waar de Britse coronavariant opdook op een basisschool, heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag rond de besmettelijkheid van kinderen.

Het kabinet besluit morgen officieel over het advies. Dan komen de betrokken ministers samen voor overleg in het Catshuis. Volgens een bron is het besluit nog niet genomen.

Tijdens de persconferentie over het coronavirus afgelopen dinsdag zei premier Mark Rutte dat het openen van basisscholen en de kinderopvang een prioriteit is voor het kabinet, ten minste als de besmettingscijfers het zouden toelaten.