OMT-advies: verplicht medische mondkapjes binnen én buiten op drukke plekken

Beeld ANP

Ook in publieke binnenruimten, waar nu al een mondkapjesplicht geldt, adviseert het OMT voortaan uitsluitend medische mondneusmaskers (minimaal type II) te dragen.

Dit type maskers wordt al gedragen door medische hulpverleners. Ze lijken op de niet-medische mondkapjes (vaak met een blauwe kleur), maar hebben een extra filterlaag die helpt voorkomen dat er virusdeeltjes uit de keel of neus verspreiden. Ook zouden medische mondkapjes de drager beter beschermen tegen het oplopen van het virus.

FFP-maskers

De medische maskers bieden wel weer minder bescherming dan de zogeheten FFP-maskers. Dit type masker moet in zijn geheel het gezicht omsluiten en zit dus strakker. Bij langdurig gebruik kunnen klachten als benauwdheid en kortademigheid ontstaan, waardoor mensen eerder geneigd zijn het masker af te zetten. Een medisch mondneusmasker is om die reden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk effectiever.

Het FFP-masker zou volgens het OMT wel overwogen kunnen worden in ‘ongecontroleerde situaties’. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van veel bewegingen, in een omgeving waar veel wordt geschreeuwd of gezongen of waarin twijfels zijn over de ventilatie.

De uitbreiding van het mondkapjesadvies zou moeten gelden voor iedereen vanaf 13 jaar.

Het OMT-advies wordt komende week besproken door het kabinet. Aanstaande vrijdag staat een nieuwe persconferentie gepland, hierin wordt duidelijk of de adviezen worden overgenomen en de huidige coronamaatregelen worden verlengd.