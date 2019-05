Omstreden renteverhoging studielening van de baan

De bewindsvrouw gaat daarom vandaag terug naar het kabinet voor beraad. Volgens ingewijden ligt de uitkomst echter wel vast: het kabinet zal het voorstel nog voor de stemming van dinsdag intrekken.



Van Engelshoven zag zich daartoe geroepen nadat de D66-fractie bij monde van senator Alexander Rinnooy Kan liet weten nog altijd ‘grote zorgen’ te hebben die zijn partijgenoot in het finale debat niet wist weg te nemen. Ook voormalig VVD-senator Anne-Wil Duthler, wier stem anders doorslaggevend was geweest, zei even daarvoor dat er een grote kans is dat ze volgende week niet voor het wetsvoorstel stemt. Haar eerder geuite twijfel blijft overeind, aldus Duthler.

Staatskas

Het wetsvoorstel haalt daarmee geen meerderheid, de gehele oppositie was al tegen. Het was hen niet duidelijk waarom de rente op studieleningen verhoogd moest worden. Volgens het kabinet is dat nodig voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar dat vinden de meeste senatoren geen goed argument. De maatregel levert de staatskas pas in 2060 een bedrag van 226 miljoen euro op.

De maatregel werd afgesproken in het Regeerakkoord en kon direct op veel weerstand rekenen. Jongerenorganisaties keerden zich direct tegen de extra lasten, die gemiddeld voor 5.000 euro extra schuld zouden zorgen. De Tweede Kamer ging in december met de kleinst mogelijke meerderheid akkoord.