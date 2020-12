Omstreden notitie over horeca naar de Kamer gestuurd

Met de landelijke campagne #BlackMonday vragen horecaorganisaties aandacht voor de ondernemers die op het punt van omvallen staan door de coronacrisis. Beeld ANP

Meerdere partijen waren verontwaardigd dat deze via de media werd gelekt en niet eerst met de Kamer werd gedeeld.



De notitie stond ook niet op de agenda van het ministerieel overleg dinsdag waarin gesproken is over hoe het de komende weken verder moet met de coronamaatregelen. Het zou evenwel gaan om een onvoldragen rapport waarvan de conclusies voorbarig zijn. Het gaat om ‘concept van een gedachtelijn’ ter voorbereiding van een overleg met het RIVM, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Verontwaardiging in Kamer

Het lek komt op een ongelukkig moment voor het kabinet. Deze week demonstreerden horecaondernemers in Den Haag voor meer financiële steun van de overheid, omdat zij door de voortdurende coronamaatregelen veel omzet mislopen.

De notitie moest onmiddellijk boven tafel komen, vindt PVV-leider Geert Wilders. Hij wil opheldering over het document van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) tijdens het coronadebat woensdag. “We worden straal voor de gek gehouden door het kabinet.” Coalitiepartij D66 en de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA wilden ook dat de notitie naar de Kamer gaat.

“De horeca wordt kei- en keihard geraakt,” aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Nu blijkt uit een gelekte notitie dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden.” Ook de SP is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Dit is geen manier van werken,’ twittert SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Weer de zoveelste notitie met informatie die de Kamer niet krijgt.’