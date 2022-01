Omikron zorgt, ondanks lockdown, voor 35 procent meer positieve coronatesten

Beeld Dingena Mol

De daling in de ziekenhuisopnames vlakt af. In de afgelopen week belandden 14 procent minder nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis dan in de week ervoor. Op de IC daalde het aantal opnames met 16 procent in vergelijking met de week daarvoor.

De regio Amsterdam is opnieuw koploper in het aantal positieve testen, met 839 besmettingen per 100.000 inwoners. Amsterdam-Amstelland wordt op de voet gevolgd door de daaraan grenzende regio’s Zaanstreek Waterland (750) en Kennemerland (775). In al die regio’s gaat de omikronvariant al langer rond dan elders.

Reproductiegetal

Het meest recent berekende reproductiegetal (de R) van omikron is 1,87, zo bleek uit een OMT-advies van dinsdagochtend. Dat betekent dat iemand die het virus bij zich draagt gemiddeld bijna twee anderen besmet. Dat leidt ertoe dat de ziekenhuizen nog altijd met een grote stroom patiënten te maken kunnen krijgen. Met de heropening van de basis- en middelbare scholen die gisteren werd aangekondigd, rekenen de experts op een toename van het aantal patiënten in het ziekenhuis vanaf half januari, met eind januari of begin februari een piek.

Basismaatregelen

Het RIVM adviseert daarom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames te voorkomen door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, óók als je gevaccineerd bent. “Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming weer een oppepper te geven,” zo klinkt het verzoek.

Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat van alle Nederlanders die positief testen op corona na een buitenlandreis, liefst 20 procent naar wintersportmekka Oostenrijk ging. Dinsdag werd bekend dat het aantal besmettingen na een bezoek aan wintersportland Oostenrijk in één week tijd verzesvoudigde. Een andere piek in besmettingen is te zien na bezoeken aan België - waar veel Nederlanders naar toe gaan om te shoppen omdat daar de winkels wél open zijn.

Enorme toename onder jongeren

Het aantal coronagevallen onder jongeren en jonge volwassenen stijgt snel. Verreweg de meeste besmettingen worden vastgesteld onder mensen van 15 tot en met 34 jaar. In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vergeleken met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets meer dan 90 procent.

Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent.

Ook bij mensen van middelbare leeftijd neemt het aantal positieve tests toe. Zo steeg het aantal gevallen onder vijftigers met bijna 60 procent.

Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder.