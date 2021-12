Omikron gaat nog weer sneller rond dan gevreesd

Beeld ANP / Kim van Dam

Viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) meldde in EenVandaag dat afgelopen woensdag al bijna 25 procent van alle coronabesmettingen in Amsterdam de omikronvariant betreft. Begin vorige week ging het nog om 2,5 procent en begin deze week om 12 procent.

Marino van Zelst, modelleur infectieziekten van de Wageningen Universiteit, concludeert uit de nieuwste cijfers dat omikron waarschijnlijk nu al de dienst uitmaakt. Omdat mensen zich doorgaans vijf tot zeven dagen nadat ze besmet zijn geraakt laten testen, duurt het even voordat dit uit de cijfers blijkt, is zijn veronderstelling.

Amsterdamse PCR screening op Omicron. Op testdatum:



6 december: 2.5%

13 december: 12%

15 december: 25%



Verdubbelingen per ~ 2 dagen. Aangezien testdatum zo'n 5-7 dagen na besmetting ligt, is Omicron waarschijnlijk dus in realiteit al dominant in Amsterdam. https://t.co/81274ieiOe — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) 16 december 2021

De nog weer snellere opmars is slecht nieuws voor de boostercampagne die juist gericht is tegen de omikronvariant. Het geeft minder tijd om mensen beter te beschermen. Uit eerste buitenlandse onderzoeken blijkt dat de vaccinaties die eerder dit jaar zijn gezet minder goed werken tegen omikron. Een boosterprik krikt de bescherming wel sterk op, is de verwachting.

Nieuw OMT-advies

Vrijdag komt het OMT bijeen voor een advies over de bestrijding van de nieuwe variant. Verwacht wordt dat de regering het advies zal krijgen de huidige coronarestricties fors aan te scherpen. De huidige maatregelen lijken weliswaar effectief, maar zijn gericht op de deltavariant van het coronavirus, die een lagere omloopsnelheid heeft.

In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is de omikronvariant al ietsje langer in opmars. In beide landen rijzen de coronabesmettingen de pan uit. Onduidelijk is nog of omikron minder ziekmakend is; hierover wisselen de onderzoeksgegevens.

De G7, de groep landen met de grootste economieën in de wereld plus de Europese Unie, noemt in een verklaring de omikronvariant ‘de grootste hedendaagse bedreiging voor de mondiale volksgezondheid’.