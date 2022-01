Omgewaaide bomen en een botsing op zee, maar echt gevaarlijk wordt Corrie niet

Omgewaaide scooters door storm Corrie in het centrum van Amsterdam, nabij Centraal Station. Beeld ANP

Voorafgaand aan de storm werd de meeste overlast verwacht in Noord-Holland. KLM annuleerde uit voorzorg tachtig retourvluchten, meerdere test- en vaccinatielocaties van de GGD (waaronder in Purmerend en Zaandam) werden gesloten en ProRail liet op het traject Den Helder-Zaandam minder intercity’s rijden. Reizigers via Schiphol moesten rekening houden met verdere annuleringen en vertragingen.

Vanaf omstreeks 08.30 uur nam het aantal meldingen van stormschade in Amsterdam gestaag toe. Bij de Sloterplas in Nieuw-West waaide een deel van een boom op de weg, waardoor verkeer moest omrijden. Ook in de wijk Noorderhof – tevens in Nieuw-West – waaide een boom om, die terechtkwam in een parkje.

Storm Corrie raast over de pier bij IJmuiden, waar het bulkschip Julietta D water in de machinekamer maakte na een aanvaring met olietanker Pechora Star. Alle achttien opvarenden van de Julietta D werden met een reddingshelikopter van boord gehaald. Beeld ANP

‘Iets drukker’

In het centrum, tegenover de Poezenboot op de Stromarkt, raakte een auto zwaar beschadigd door een omgewaaide boom. “We krijgen vooral veel meldingen over loshangende steigerdoeken en omgewaaide bomen,” zei een woordvoerder van de Amsterdamse brandweer maandagochtend. Uiteindelijk heeft de Amsterdamse brandweer in totaal tachtig keer moeten uitrukken, waarmee het een ‘iets drukkere, reguliere dag was’.

De gemeente Amsterdam stelde dat een deel van het afval in de stad niet kon worden opgehaald; het gebruik van de kraanvoertuigen die daarvoor nodig zijn, kon tot gevaarlijke situaties leiden. Ook werden twee afvalpunten in Nieuw-West gesloten. Het openbaar vervoer in de stad bleef grotendeels buiten schot, trams 1, 7, 14 en 19 moesten omrijden vanwege een defecte bovenleiding door een omgevallen boom ter hoogte van het Tropenmuseum.

Op meerdere plekken in de stad, zoals hier het J.F. Berghoefplantsoen in Slotermeer, waaiden bomen om. Beeld Joris van Gennip

Achttien opvarenden

Elders in het land richtte storm Corrie, vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI, meer schade aan. Zo maakte voor de kust van IJmuiden het bulkschip Julietta D water in de machinekamer na een aanvaring met olietanker Pechora Star. Alle achttien opvarenden van de Julietta D werden met een reddingshelikopter van boord gehaald.

Ook waren op verschillende plaatsen in het land wegen, zoals de A5 bij Schiphol, afgesloten vanwege onder andere gekantelde vrachtwagens.

Iets na het middaguur trok het KNMI code oranje in voor de provincie Noord-Holland en rond het IJsselmeer. Eerder op de dag was de weercode voor Friesland, de Waddeneilanden en de Waddenzee al teruggezet naar geel. Wel waarschuwde het KNMI dat er tot in de avond zware tot zeer zware windstoten konden blijven voorkomen.