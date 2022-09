Omgekeerde vlaggen en debuut prinses Amalia: dit was Prinsjesdag 2022 in beeld

Deze derde dinsdag van september stond weer in het teken van hoedjes, Oranjefans, de miljoenennota en de troonrede. Wel anders dit jaar was het decor: de Koninklijke Schouwburg. En ook kroonprinses Amalia maakte haar debuut. Dit was Prinsjesdag 2022 in beeld.

Al vroeg op de dag verzamelden Oranjefans zich bij Paleis Noordeinde. Beeld ANP

Ook toeschouwers met omgekeerde vlaggen verzamelden zich langs de weg. Beeld ANP

Minister Sigrid Kaag (Financiën) met het koffertje met daarin de miljoenennota. Beeld ANP

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vroeg met haar jurk en sjerp aandacht voor de zee. De jurk is tweedehands en bewerkt door de textielkunstenares Mary Poppelier. Beeld ANP

Sylvana Simons (Bij1) en Fleur Agema (PVV) bij aankomst in de Koninklijke Schouwburg. De troonrede vond dit jaar in de schouwburg plaats omdat de Ridderzaal niet beschikbaar was door de verbouwing van het Binnenhof. Beeld ANP

De Glazen Koets met daarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Beeld ANP

Máxima koos volgens de Rijksvoorlichtingsdienst voor een ‘ijsgrijze’ japonmantel van designer Mohamed Benchellal. Prinses Amalia droeg geen designerjurk. Volgens koningshuisverslaggever Rick Evers is de donkergroene jurk van het merk Asos. Beeld ANP

Premier Mark Rutte bij aankomst in de Koninklijke Schouwburg. Beeld ANP

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen), minister Sigrid Kaag (Financiën) en premier Mark Rutte voorafgaand aan de troonrede. Beeld ANP

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Koninklijke Schouwburg. Naast hem koningin Máxima. Beeld ANP