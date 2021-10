Omgebouwde alarmpistolen sterk in opkomst in criminele circuit

Bij de rechtbank vindt de eerste voorbereidende zitting plaats tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, waarbij een omgebouwd alarmpistool werd gebruikt. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Uit recent onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat liefst 40 procent van het illegale wapenbezit in Nederland volgens de politie uit omgebouwde gas- of alarmpistolen bestaat. Door de relatief lage prijs van tussen de 200 en 300 euro zijn de knutselwapens vooral bij jongeren en jongvolwassenen in trek.

Alarmpistolen, ook wel gasvuurwapens genoemd, worden vaak gebruikt in de sport om wedstrijden en races te starten. Maar deze wapens kunnen makkelijk worden omgebouwd. Dan wordt het plastic dopje van de zogeheten ‘knalpatronen’, vaak gevuld met gas, verwijderd en wordt er een zogenaamd ‘kogelhaardje’ in het wapen geplaatst. Hierdoor wordt het mogelijk om munitie te verschieten.

Naast het ombouwen van de patronen wordt ook het alarmpistool zelf aangepast. De loop van het pistool wordt opengemaakt, zodat er een kogel doorheen past. Vervolgens wordt ook de kamer in het wapen aangepast, waardoor er een patroon van het juiste formaat in gestopt kan worden.

Forse stijging

In 2020 nam de politie 1885 omgebouwde alarm- en gaspistolen in beslag. Dat is een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren het er 1473.

Door de jaren heen hebben omgebouwde alarmpistolen zowel onder gebruikers als doelwitten voor slachtoffers gezorgd. Omdat de alarmpistolen eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn voor het gebruik van echte kogels, is de kans groot dat ze vastlopen of zelfs ontploffen. In 2014 kwam een 14-jarige jongen uit Zuidoost om het leven bij zo’n incident.

Het dna van Delano G., die verdacht wordt van de moord op De Vries, werd gevonden op de patroonhouder van het vuurwapen.