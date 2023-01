Ombudsman: gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzettingen

Beeld Getty Images

Kalverboer en Van Zutphen roepen de overheid op om de rechten van ouders en gezinnen bij een huisuitzetting beter in beleid en regelgeving te verankeren.

De ombudsman en -vrouw ontvingen veel klachten en signalen over huisuitzettingen. Want ondanks het verbod op huisuitzettingen, raken veel gezinnen toch dakloos. Dat kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit. Volgens Kalverboer en Van Zutphen denkt de overheid nog te veel dat het de eigen schuld is, waardoor gezinnen er alleen voor komen te staan.

Leven wordt overleven

“Ik zie dat er mensen dakloos dreigen te raken, nadat ze hun huis uit zijn gezet en zelf verantwoordelijk worden geacht om nieuwe huisvesting te vinden,” zegt Van Zutphen. “Als er wel hulp komt van gemeenten, belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen. Dan wordt hun leven overleven en kunnen zij niet aan hun toekomst werken. Deze mensen ervaren enorm veel stress en zijn dan feitelijk dakloos. De overheid realiseert zich dit onvoldoende en voldoet daarmee niet aan haar zorgplicht.”

Volgens Kalverboer zijn kinderen bij huisuitzettingen onzichtbaar. “Er wordt nooit met kinderen gepraat, ze krijgen geen ondersteuning en ze worden niet voorbereid op wat de toekomst gaat brengen. Juist voor kinderen is de impact van huisuitzettingen enorm. Zij zouden dus extra goed beschermd moeten worden.”

Kalverboer en Van Zutphen willen dat de overheid haar plicht nakomt en deze gezinnen helpt. Door onder meer hun rechten beter te verankeren in Nederlands beleid en regelgeving. Ook moeten gezinnen betere toegang tot informatie hebben, zodat ze weten wat er allemaal bij een huisuitzetting komt kijken. “Huisuitzettingen zullen altijd een nare ervaring zijn, maar de overheid speelt een cruciale rol bij het borgen van de toekomst van deze gezinnen,” aldus Van Zutphen.

