OM wist al jaren dat Nabil B. vanuit cel stiekem contact had met groep Taghi

De deelnemers aan de voor media en publiek besloten zittingen zijn dinsmorgen zwaar beveiligd aangevoerd. Tientallen betrokkenen hebben inmiddels bewaking.

Een officier van justitie wist al in november 2017 dat kroongetuige-in-wording Nabil B. stiekem een versleutelde Blackberry in zijn cel had ­gehad, en heimelijk contact had gehad met de leiders van de groep die hij van vele liquidaties beschuldigt: Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en diens broer Mohammed – lang zijn beste vriend.

De Blackberry, die vol belangrijke berichten moet zitten, is toentertijd ook tot B.’s verbazing niet in beslag genomen. Sterker: hij hield het toestel en zegt dat hij medio december 2017 nog twee dagen berichten met de groep wisselde.

Mohammed Razzouki vroeg volgens B. in de ‘gesprekken’ op enig moment of die wel ‘beseft hoeveel we ons best moesten doen om die kleine (Ridouan Taghi) van je familie af te houden’. Hij zei dat Taghi ‘je familie wou pakken’.

Onschuldigen vermoorden

Nabil B. probeerde in zijn berichten zijn oude vrienden zodanig gerust te stellen dat ze geen onschuldigen zouden vermoorden. Hij, zijn advocaten en zijn familie waarschuwden justitie sinds 2017 aanhoudend dat Taghi tot zoiets in staat was. De kroongetuige, diens familie en de woensdag vermoorde advocaat Derk Wiersum wilden daarom absoluut niet dat de kroongetuigendeal bekend zou worden voordat Taghi en Saïd Razzouki waren gepakt. Justitie openbaarde de deal in maart 2018 wel. Zes dagen later werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. Vorige week woensdag volgde advocaat Wiersum.

Taghi en Razzouki zijn nog voortvluchtig.

Grote beroering

Nadat zijn broer was vermoord, heeft justitie volgens B. wel naar de Blackberry gevraagd, maar niet doorgezet toen hij die niet meteen gaf.

Het toestel was volgens de spijtoptant geregeld door verdachte Mohammed Razzouki. Op de vorige zitting, in juli, vroeg diens advocaat de kroongetuige onverwacht naar de binnen­gesmokkelde smartphone, wat tot grote beroering leidde. De aanklagers zeiden pas onlangs over de Blackberry te hebben gehoord en vroegen B. die alsnog in te leveren – wat hij deed.

Nu schrijft een officier van justitie die de deal met B. voorbereidde, in een proces-verbaal dat hij op 20 november 2017 al wist van het voor het gevoelige contact gebruikte toestel. De kwestie zal aan de orde komen op de besloten, inleidende zittingen vandaag en donderdag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol.

Roddels

Nabil B. is in juli, ruim een week na de vorige zitting, verhoord over de geheime Blackberry. Het Parool heeft dat verhoor ingezien. Hij zegt dat hij via de smartphone vanuit de cel ‘de roddels in zijn ouderlijke wijk’ (Utrecht-Overvecht) de kop wilde indrukken dat hij kroongetuige zou worden – om te voorkomen dat familieleden zouden worden vermoord.

Hij erkende tegenover Mohammed Razzouki dat hij zich in januari 2017 opzettelijk met een wapen had laten arresteren omdat hij ervan overtuigd was dat ‘die kleine’, Taghi, hem wilde laten doodschieten. Razzouki zou vervolgens ‘op zijn kinderen hebben gezworen’ dat hij dat moordplan niet kende, terwijl Nabil B. inmiddels ook uit strafdossiers wist dat het wel zo was.

Locatie uitgelekt

Nabil B. mailde de broers Razzouki dat hij ‘liever doodging’ dan over de groep te praten met de politie. Hij loog dat ‘om rust buiten te krijgen’, herhaalt hij in het verhoor. Uit zijn contacten met de leiders van zijn groep bleek volgens de kroongetuige dat al was uitgelekt waar hij gedetineerd zat – volgens hem waarschijnlijk doordat ze zijn bezoek hadden kunnen volgen.

Dat zijn beste vriend Mohammed Razzouki, Taghi en Saïd Razzouki in het geheime berichtenverkeer volgens B. aantoonbaar tegen hem logen dat ze níét van plan waren hem te vermoorden, was voor hem reden definitief kroongetuige te worden, zegt hij nu.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren.