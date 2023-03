OM vindt straf voor stiekem afdoen condoom te laag en gaat in hoger beroep

‘Stealthing’ is het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Beeld Getty Images/EyeEm

De Rotterdammer had de dubieuze primeur om als allereerste Nederlander terecht te staan vanwege stealthing, oftewel het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Hij deed dit toen zijn bedpartner in een positie lag waarop ze hem niet meer kon zien.

Het OM vervolgde de Rotterdammer voor verkrachting en eiste twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter oordeelde echter dat van verkrachting geen sprake was, omdat beide personen overeenstemming hadden over de penetratie.

Wel zag de rechter bewijs voor dwang: het slachtoffer werd namelijk gedwongen om toe te staan dat zij werd gepenetreerd zonder voorbehoedsmiddel. De Rotterdammer kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf.

‘Straf is te laag’

Daar legt het OM zich niet bij neer. ‘Het appel ziet op de vrijspraak van de verkrachting, maar óók op de opgelegde straf voor dwang.’ Deze geheel voorwaardelijke celstraf vindt justitie te laag.

De Rotterdammer heeft altijd ontkend, maar volgens de rechter waren zijn appjes overtuigend. Zo schreef hij het bezorgde slachtoffer daags na de seks dat hij ‘dacht dat ze wel had gevoeld’ en dat ‘het goed zal komen’.

‘Ongelukje’

De andere Rotterdammer die eerder deze maand terechtstond vanwege stealthing werd vrijgesproken. De rechter kon niet vaststellen dat hij bewust geen condoom had omgedaan. De 25-jarige Rotterdammer vertelde eerder dat hij in 2021 een ‘ongelukje’ had gehad: vlak voordat hij tijdens anale seks klaarkwam, merkte hij dat hij zijn condoom in the heat of the moment was vergeten.

Het OM legt zich bij de uitspraak in deze zaak wel neer.