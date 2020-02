OM verwerpt verwijt advocaten over ‘rugdekking’ kroongetuige

Zware beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp voor de voortzetting in het grote liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Advocaten hadden op de inleidende zittingen van donderdag en vrijdag geklaagd dat de kroongetuige in verhoren bij de onderzoeksrechter steeds zwijgt op lastige vragen, en zich met steun van de aanklagers ten onrechte beroept op zijn verschoningsrecht (het recht als getuige te zwijgen).

Een van de drie officieren van justitie, die op verzoek anoniem blijven, zei vrijdag dat juist de verhoren door advocaten aantonen dat het belangrijk is dat ‘de verklaringsplicht’ van de kroongetuige sterk ‘wordt omkaderd’ omdat discussies anders maar voortduren en alle kanten uit schieten.

Dat Nabil B. vooralsnog niet wordt vervolgd voor aanwijzingen dat hij in de drugshandel heeft gezeten, vindt ook de onderzoeksrechter volgens de aanklagers ‘een begrijpelijke keus’.

De kroongetuigendeal gaat over levensdelicten. Als het Openbaar Ministerie bewijs ziet dat B. ook in de drugs zat, kan hij daarvoor later alsnog worden vervolgd.

Ergo: deelname aan een criminele organisatie met het (laten) plegen van liquidaties als oogmerk is iets anders dan deelname aan een criminele organisatie met drugshandel als doel.

De rechtbank zal een knoop moeten doorhakken: moet de kroongetuige op méér vragen antwoord geven dan hij tot nu toe heeft gedaan?

Ontvoering

Volgens advocaat Nico Meijering van verdachten Mohamed en Saïd Razzouki zwijgt B. onder meer na lastige vragen over een poging die hij volgens Mohamed Razzouki heeft gedaan zijn vader te ontvoeren en uiteindelijk te vermoorden; drugshandel en twee schietpartijen waaronder de aanslag op Mohamed Razzouki in december 2017 in Utrecht.

De officier van justitie merkte vilein op dat advocaat Meijering enerzijds steeds klaagt dat hij twee jaar heeft moeten wachten tot hij de kroongetuige kon bevragen, maar anderzijds nu geen vragen stelt over diens beschuldigingen aan het adres van Mohamed Razzouki over betrokkenheid bij moorden.

Meijering vraagt vooral naar andere zaken, in een poging de onbetrouwbaarheid van de kroongetuige aan te tonen. Hij wil zijn eigen strategie in de verhoren kunnen volgen.

Justitie vraagt de rechtbank alle verzoeken tot opheffing of schorsing van het voorarrest van verdachten te verwerpen.

De rechtbank zal de belangrijkste beslissingen pas nemen nadat op 6 maart ook de eerste inleidende zitting in de zaak tegen Ridouan Taghi heeft plaatsgevonden in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.