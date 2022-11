OM vervolgt Thijs Römer voor online zedendelicten met minderjarigen

Thijs Römer Beeld Brunopress

Dat bevestigt het arrondissementsparket Noord-Nederland na berichtgeving van RTL Boulevard.

De delicten dateren van 2015 tot eind 2017. Het OM meldt dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers. De zaak zal in 2022 nog niet voorkomen, maar wordt volgend jaar behandeld, aldus het OM.

Römer ontkent de beschuldigingen. ‘Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren,’ schreef de acteur in mei op Twitter. ‘Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.’

Naaktfoto’s

Römer kwam eerder dit jaar in opspraak omdat een 20-jarige vrouw hem via Twitter had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 was.

Volgens de vrouw vroeg Römer haar zes jaar geleden onder meer naaktfoto’s te delen. “Hij heeft aan me gezeten en heeft me gedwongen foto’s en filmpjes te sturen. Hij heeft deze ook van zichzelf gemaakt en naar mij gestuurd,” liet ze daarover weten.

De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam ze niet terug.

Lege agenda

In september maakte Römer bekend dat hij zijn agenda ‘voor de komende tijd’ leeg had gehaald. De acteur gaf als reden dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt en daarom rust nam.

De vermeende slachtoffers van Römer geven donderdag aan het ‘fijn’ te vinden dat er nu een zaak tegen de acteur is. Dat zegt advocaat Maartje Schaap, die twee van de drie vermeende slachtoffers bijstaat. De twee vrouwen hebben “met spanning toegeleefd naar deze dag, waarop er meer bekendgemaakt zou worden,” aldus Schaap.