OM vervolgt Quincy Promes voor poging tot moord

Een woordvoerster van het OM in Amsterdam bevestigt woensdag een bericht van RTL Boulevard dat de tenlastelegging wordt aangevuld en verzwaard. Voor een poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, gelden zwaardere straffen dan bij een poging tot doodslag.

Volgens het OM heeft Promes in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen. Promes speelde op dat moment voor Ajax. Begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

Het slachtoffer deed aangifte van een poging doodslag. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de neef bijstaat, wilde dat het OM de verdachte zou vervolgen voor poging tot moord. Daarvoor was al een procedure in gang gezet bij het hof. Die is nu van de baan, zegt de persofficier van het OM.

Omdat het OM nu niet meer de afloop van de zogeheten artikel 12-procedure bij het hof hoeft af te wachten, staat de strafzaak nog steeds op donderdag 31 maart op de planning. De strafzaak is in de rechtbank in Amsterdam.

Geen vertraging

De advocaat van Promes, Gerard Spong, heeft het OM zelf benaderd en voorgesteld de tenlastelegging aan te vullen met de zwaardere verdenking. Daardoor kan vertraging in de afhandeling van de strafzaak voorkomen worden, redeneert het OM.

De aanvulling op de tenlastelegging wil overigens niet zeggen dat de officier van justitie genoeg bewijzen ziet voor de poging tot moord. De officier van justitie neemt pas tijdens de inhoudelijke behandeling een definitief standpunt in.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Promes de steekpartij in telefoongesprekken met familieleden heeft bekend. Deze gesprekken werden getapt door de politie.