OM vervolgt mondkapjesstichting Van Lienden niet verder voor fraude

Sywert van Lienden komt met zijn partner Ilse van Eck aan bij de rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP

Het maatschappelijk belang om de mondkapjesstichting en de bv verder te vervolgen, zou volgens het OM ontbreken. Deze waren slechts ‘het vehikel’ dat de bestuurders gebruikten. Bovendien heeft het nieuwe bestuur aangegeven ‘schoon schip’ te willen maken. Van Lienden en Damme zijn in juli ontslagen na een besluit van de rechtbank in Amsterdam, Van Gestel stapte eerder al op.

Van Lienden en de andere bestuurders richtten SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, voor klanten te verwerven. Dit deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal er echter van hun klanten te hebben doorgesluisd naar een heimelijk opgerichte commerciële bv, waarmee ze miljoenen euro’s hebben verdiend. Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid. De voormalige bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Ontslag

Van Lienden werd in juli ontslagen als bestuurder van SHA. Het Openbaar Ministerie vroeg om zijn ontslag omdat justitie denkt dat hij klanten vanuit de mondkapjesstichting doorgesluisd heeft naar een commerciële besloten vennootschap, die losstond van de stichting. “De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang,” luidt het vermoeden van het OM. Dit wordt door Van Lienden ontkend. Volgens hem was het juist de overheid die het via commerciële levering wilde regelen.

Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme waren in april al geschorst op verzoek van het OM. Een derde zakenpartner, Camille van Gestel, stapte eerder uit eigen beweging op. Nu het duo ontslagen is, onderzoekt een nieuw bestuur de aansprakelijkheid van het voormalige bestuur. Naast deze civiele procedure loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. Van Lienden mag, net als zijn eveneens ontslagen kompaan Bernd Damme, de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.