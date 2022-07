OM verdenkt drietal van poging tot doodslag bij boerenprotest

De politie heeft gericht geschoten bij een boerenprotest bij Heerenveen. Demonstranten probeerden in te rijden op agenten en dienstauto's. Beeld ANP / ANP

Het gaat om een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland, en een 34-jarige man en een 16-jarige jongen die beiden uit Heerenveen komen. Het drietal zit nog vast.

De Rijksrecherche doet daarnaast onderzoek naar het vuurwapengebruik door de politie. Het Openbaar Ministerie wil en kan daar niet op vooruitlopen. ‘Wij vragen eenieder dat ook niet te doen,’ aldus justitie. De Rijksrecherche zal sporenonderzoek doen, beelden bekijken en getuigen bevragen.

Politie loste schoten

Voor het eerst sinds het begin van de boerenprotesten, enkele weken geleden, schoot de politie dinsdagavond op deelnemers aan een protest. Dat gebeurde bij een oprit van de A32 in Heerenveen. Volgens de politie ‘probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en dienstvoertuigen’. Omdat er toen een ‘dreigende situatie’ ontstond, loste de politie waarschuwingsschoten en schoot ze gericht. “Hierbij werd een trekker geraakt. Een trekker reed weg van het incident en is kort daarna staande gehouden op de Jousterweg.”

De rode trekker met aanhanger die beschoten is, werd bestuurd door de 16-jarige Jouke uit Heerenveen. Op beelden is een kogelgat in het frame van het voertuig te zien. De trekker is in beslag genomen. Zijn 17-jarige broer Sytse, die in een ander voertuig achter de trekker reed, is niet opgepakt.

Doxing

Op beelden op sociale media is te zien hoe een agent schiet op een trekker met aanhanger die over het talud om politieauto’s heen stuurt en vervolgens wegrijdt. Het voertuig rijdt op dat moment niet op de agenten in. Volgens de politie gaan er online inderdaad beelden van het incident rond. ‘Wij zien daarnaast dat veel personen gevoelige informatie delen van de betrokken agenten,’ schrijft de politie in een verklaring. ‘Er verschijnen berichten die erg intimiderend en bedreigend zijn.’

Volgens de verklaring worden er persoonsgegevens van betrokken collega’s gedeeld. De politie roept op hiermee te stoppen; doxing (van iemand de naam en het adres op sociale media verspreiden) is immers strafbaar.