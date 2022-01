OM: verdachte situatie John van den Heuvel lijkt toeval

Beeld ANP

O. blijft formeel verdachte in de zaak, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden.

Mourad O. had bij de politie verklaard dat hij niet wist dat het om de misdaadjournalist ging, toen hij op de A2 vlak achter de beveiligde Van den Heuvel reed. In zijn auto zijn onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, gevonden, meldde John van den Heuvel zaterdag zelf. Wim de Bruin, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, gaat daar echter niet op in. “Het lijkt er vooralsnog op dat de situatie op toeval berust.” Het Openbaar Ministerie blijft de zaak wel onderzoeken.

Volgens Mourads advocate Veerle Hammerstein kwam O. ‘uit zijn werk en reed hij te hard en misschien ook te dicht op auto’s waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof’, zo liet ze in een schriftelijke verklaring op Twitter weten. O. is na het stopteken van de politie direct naar de kant gegaan en heeft meegewerkt aan het onderzoek. In zijn auto zijn volgens de advocate geen spullen aangetroffen die strafbaar zijn.

Volgens Hammerstein is de onrust die bij de politie is ontstaan te begrijpen, maar volgens haar berust de zaak op een misverstand.

Alarmbellen

Alle alarmbellen gingen donderdagmiddag af wegens een dreigende situatie rond het zwaarbeveiligde transport van John van den Heuvel op de A2. De snelweg werd afgezet en O. werd gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. De misdaadjournalist werd in allerijl overgebracht naar het hoofdkantoor van de landelijke politie in Driebergen.

Van den Heuvel, die wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf, zei zaterdag in het tv-programma RTL Boulevard dat het erop leek dat hij al een tijdje werd achtervolgd door motorscooters en mogelijk ook een tweede snelle auto. “De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters,” zei Van den Heuvel.

Er kwam een snelle auto bij en daarna mogelijk nog een, vertelde de misdaadverslaggever. Ook nadat er was aangegeven dat er afstand gehouden moest worden, bleef de auto volgens Van den Heuvel hard achter hen rijden.

Marengo

Van den Heuveul is erg geschrokken, vertelde hij. “Ik denk niet meteen aan een aanslag, maar ik vind het wel een raar verhaal. De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte zijn niet heel geruststellend,” zei de misdaadverslaggever. O heeft een strafblad, maar niet voor zware zaken, en komt zeer in de marge voor in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi cum suis.

In het voorjaar van 2021 is O. verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen omdat verdachte Mohamed el A. (van onder meer de liquidatie van Ranko Scekic in 2016) een uitvoerige verklaring had afgelegd waarvan hij hoopte dat Mourad O. die (deels) zou bevestigen. Dat gebeurde niet, want O. beriep zich op zijn ‘verschoningsrecht’ en zweeg.

Mourad O. kent meerdere spelers in de periferie rond Ridouan Taghi, maar het is nog onduidelijk of hij een serieuze rol speelde in het milieu om hem heen.

Hij heeft ook een legaal bedrijf op zijn naam staan, in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat bedrijf installeert laadpalen voor elektrische voertuigen. Zijn omgeving zegt zich niet te kunnen voorstellen dat hij John van den Heuvel iets zou willen aandoen en denkt dat hij ‘dom aan het bumperkleven was’, zegt een ingewijde.