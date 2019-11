OM: spreekkoren FC Den Bosch waren strafbaar

Beeld ANP

Of er ook aanhoudingen worden verricht onder de supporters van Den Bosch die dergelijke uitingen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira deden, kan het OM nog niet zeggen. “In het verleden zijn soortgelijke zaken geseponeerd, onder meer omdat gehoorde woorden niet bij bewegende monden te brengen waren.” De vraag is nog of dat nu wel lukt.

Het OM zegt ook te kijken naar beelden van iemand die een Hitlergroet zou hebben gebracht. Bedreigingen aan het adres van trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch, die Moreira in eerste instantie ‘een zielig mannetje’ noemde, vallen eveneens onder het onderzoek.