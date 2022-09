OM: snel en secuur onderzoek doen in zoektocht naar Sumanta Bansi

Forensisch onderzoek op het bedrijventerrein waar menselijke resten gevonden zijn. Beeld ANP

“Het onderzoek loopt nog volop. Dat proberen we uiteraard snel te doen en secuur. In goed overleg met de nabestaanden komen we pas met nieuws naar buiten als we dat overleg met de familie hebben gehad,” is alles wat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie erover kwijt wil. De ouders van Bansi wonen in Suriname.

De 22-jarige student biomedische wetenschappen verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ze woonde destijds in Hoorn bij het gezin van Manodj B. (42), van wie ze op het moment van de verdwijning acht weken zwanger was. B. is in juli veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam.

B. ging in hoger beroep. Een gesprek met hem leverde nieuwe informatie op en leidde de politie dinsdag naar de rand van het bedrijventerrein Hoorn 80, waar menselijke resten zijn gevonden.