OM seponeert aangifte van mishandeling ex-vriendin tegen Johnny de Mol

Johnny de Mol. Beeld REMKO DE WAAL/ANP Kippa

Kaes, die tussen 2014 en 2015 een relatie had met Johnny, heeft al geruime tijd ruzie met de familie De Mol. Ze stelt dat er diverse geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen haar en Johnny. Eind 2020 deed Kaes aangifte voor poging tot mishandeling en doodslag tegen haar ex-verloofde.

Onvoldoende bewijs

In het strafrechtelijk onderzoek is De Mol als verdachte gehoord. In dat verhoor heeft hij de mishandelingen stellig ontkend. Drie getuigen die Kaes had aangedragen, hebben in het onderzoek een verklaring afgelegd. Deze verklaringen hebben voor het OM ‘onvoldoende steun’ opgeleverd voor de aangifte.

De geluidsfragmenten die Kaes aanleverde bevatten volgens het OM ‘gesprekken zonder voldoende context’. Door Kaes aangeleverde foto’s zijn niet te dateren en het letsel op de foto’s is naar het oordeel van het OM niet eenduidig. Ook de letselverklaringen zijn onvoldoende eenduidig gebleken, stelt het OM.

HLF8

De Mol stopte eind april met het presenteren van zijn talkshow HLF8 vanwege de ophef rond deze kwestie. Hij heeft de beschuldigingen van Kaes altijd ontkend. Zijn advocaat, Peter Plasman, heeft in april laten weten dat De Mol de uitkomst van de strafzaak met vertrouwen tegemoet zag.