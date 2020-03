OM seponeert aangifte van militairen tegen Denk-politici

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft woensdag de aangifte van een groep militairen en veteranen tegen Denk-Kamerleden Selcuk Öztürk en Farid Azarkan geseponeerd. Het tweetal werd verweten dat zij met het woord ‘moord’ verwezen naar een bombardement op Hawija in Irak, waarbij in 2015 zeventig burgers om het leven kwamen.