OM: roekeloos rijgedrag Rai Vloet veroorzaakte dodelijk ongeval

Rai Vloet. Beeld ANP

Vloet reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol, zei de officier donderdag op de eerste zitting in de zaak tegen Vloet. De profvoetballer raakte zijn rijbewijs erdoor kwijt. Hij krijgt zijn rijbewijs voorlopig niet terug. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar donderdag besloten ‘in het belang van de verkeersveiligheid en met het oog op de verdenking’ tegen Vloet.

De 26-jarige middenvelder voetbalde voor Heracles Almelo, maar stapte vorige maand over naar FC Astana in Kazachstan. Heracles besloot hem in januari te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp in november vorig jaar.

‘Alle begrip’

De zitting in de rechtbank in Alkmaar was een zogeheten pro-formazitting, die nodig was om de inbeslagname van het rijbewijs te beoordelen. De advocaat van Vloet zei dat de verdediging ‘alle begrip heeft voor de inname van het rijbewijs’.

De strafzaak tegen Vloet volgt later dit jaar. De rechtbank Noord-Holland wil er een dag voor uittrekken. Een zittingsdatum is nog niet bekend.