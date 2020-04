OM: ‘Rapper Joey AK overgoot ontvoerde vrouw met kokend water’

Joey AK in een videoclip. Beeld Screenshot

Het 31-jarige slachtoffer zegt op 31 december te zijn ontvoerd en gemarteld omdat ze een tas met 100.000 euro zou hebben gestolen die Joël H. haar vriendin in Almere in bewaring had gegeven.

Het groepje ontvoerde met de vrouw ook haar kinderen van 3 en 7 jaar. Die zouden het martelen niet hebben gezien doordat ze op een bovenverdieping waren ondergebracht.

Aanleiding van het grove geweld was een bezoek dat de vrouw eind december bracht aan haar vriendin Mandy P., in Almere. Die liet haar de tas zien met een ton aan contanten van Joël H. Een paar dagen later stal het latere slachtoffer tijdens een nieuw bezoek naar eigen zeggen een bundel van 5000 euro uit de tas.

Nadat Mandy P. de diefstal had opgemerkt, zou ze Joël H. hebben gezegd dat haar vriendin de hele tas had gestolen.

Huissleutels

In de avond van 30 december kwamen drie vrienden van de rapper – Amsterdammers Nathaniël O. (19), alias ‘B12’; Sudneyson ‘Sontje’ B. (19) en Nathaniël ‘Natha’ D. (21) – naar Amsterdam-Noord, waar het slachtoffer woont.

De mannen doorzochten haar woning, maar vonden het geld niet. De vrouw kon de buurvrouw waarschuwen, die de politie belde. De drie vluchtten toen agenten arriveerden, maar namen de huissleutels en autosleutels mee.

Joël H., die optrad in Suriname, vloog vervroegd terug en landde in de ochtend van oudejaarsdag op Schiphol. Met zijn drie vrienden zou hij de vrouw en haar kinderen op 31 december rond 19 uur ’s avonds uit haar huis hebben ontvoerd, naar het huis van Mandy P.

Joël H. zou het slachtoffer hebben gedwongen op een kruk in de woonkamer te gaan zitten, waarna hij haar met zijn vuurwapen op haar hoofd en knie zou hebben geslagen en haar kokend water in de nek hebben gegoten. De rapper zou ook hebben gedreigd haar kinderen te vermoorden. (“Ik wil je geld, anders is jouw leven en dat van je kinderen voorbij.”)

Uiteindelijk zou de vrouw hebben ‘toegegeven’ het geld te hebben gestolen en aan haar vriend te hebben gegeven. Ze zou zijn meegenomen naar de parkeerplaats tegenover het Campanile Hotel in Zuidoost, bij de Gaasperplas, waar die vriend in de nieuwjaarsnacht het geld zou komen brengen. Joël H. zat met zijn pistool achter het slachtoffer in de auto en loste een schot door het raam – en maakte daar een filmpje van, terwijl hij ‘happy new year’ riep.

Na enige tijd zou de vrouw weer naar het Almeerse huis zijn gebracht, waar de vrienden haar beurtelings bewapend bewaakten.

Eieren bakken

Op 1 januari zou Joëls oudere broer Frank H. (27) – ook rapper, met artiestennaam Drecht – naar de woning zijn gekomen en eieren hebben gebakken voor de kinderen, maar de vrouw niets hebben gegeven. Hij zou op 2 januari worden aangehouden met een pistool waarop bloed van het slachtoffer zat.

Nieuwjaarsavond bevrijdde een arrestatieteam de vrouw en haar kinderen, toen verder alleen Nathaniël O. in het huis was, met een vuurwapen binnen handbereik.

Joël H. werd aangehouden vlak bij het huis van zijn vriendin op IJburg. Hij had een pak Amerikaanse dollars bij zich. Binnen vond de politie 20.000 euro, nog duizenden dollars, een goudstaafje, héél veel peperdure merkkleding en schoenen en een geldtelmachine. In totaal zijn bij de aanhoudingen en tijdens huiszoekingen drie vuurwapens en zo’n 200.000 euro aan contanten gevonden – onder meer in drie woningen van vriendinnen. Zij bewaarden volgens justitie pakken geld voor Joël H. in onder meer een rolkoffer, een bed en een tas van Louis Vuitton.

Filmpjes

Op de telefoon van Joël H. is behalve een filmpje van het schieten ook een filmpje gevonden van zijn ‘ondervraging’ van de vrouw. Hij ontkent betrokken te zijn bij haar ontvoering en marteling en erkent alleen dat hij in de Almeerse woning is geweest. Ook de andere verdachten ontkennen hun betrokkenheid bij de misdrijven of zwijgen.

Alle advocaten hebben de rechtbank verzocht de verdachten vrij te laten. De rechtbank zal daarover later vrijdagmorgen beslissen.