OM: oorzaak van spoordrama met Stint in Oss is niet te achterhalen

De bloemenzee bij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss waar in 2018 vier kinderen omkwamen bij een ongeluk tussen een trein en een elektrische bakfiets. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Op grond van de resultaten van het onderzoek is besloten om de bestuurster en het kinderdagverblijf niet te vervolgen.

Op 20 september 2018 botste een Stint op een passerende trein vlakbij station Oss-West. Drie meisjes en een jongen (4, 4, 6 en 8 jaar) overleefden het ongeval niet. Een vijfde kind en de bestuurster raakten zwaargewond.

“We komen nu tot de teleurstellende en verschrikkelijke conclusie dat we nooit gaan achterhalen wat precies de oorzaak is geweest van dit ongeluk,” zegt officier Janine Kramer. “Een technisch mankement is niet gebleken. Een storing ook niet. Menselijk handelen hebben we uitgesloten.”

Het onderzoeksteam sprak sinds de start van het onderzoek uitgebreid met de bestuurster van de Stint en met een groot aantal getuigen. Ook vond er omvangrijk technisch onderzoek plaats. De bestuurster heeft, zoals eerder al gemeld, verklaard dat zij op verschillende manieren geprobeerd heeft om de Stint te laten stoppen, maar dat geen enkele handeling effect had. Verhoren met getuigen bevestigen deze verklaring.

Een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek was het technische onderzoek. Er werd onder meer een analyse gemaakt van verschillende camerabeelden uit de directe omgeving en dashcambeelden van de trein. Uit onderzoek is gebleken dat de Stint nog reed toen deze onder de spoorboom doorging en ook nog niet stil stond toen hij in botsing kwam met de trein.

Technisch

Desondanks is het OM ervan overtuigd dat er wel degelijk technisch iets is misgegaan waardoor de Stint niet remde. Maar wat dat precies is geweest, denkt het OM niet te kunnen zeggen. “We hadden zo graag aan de ouders en de bestuurster willen verklaren wat er is gebeurd. Wat de aanleiding was. Maar we hebben hen deze week helaas wat anders moeten melden.”

Het OM heeft besloten om niemand te vervolgen. Aan de kant van de bestuurster valt geen strafrechtelijk verwijt te maken. De officier van justitie: “Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is. In het onderzoek heeft ze alle medewerking verleend en dat alles onder zeer emotionele omstandigheden. Wij hebben daar groot respect voor. Er is op basis van het onderzoek geen aanleiding om tot strafrechtelijke vervolging van de bestuurster over te gaan.”

Op basis van het onderzoek is besloten om ook niet over te gaan tot vervolging van (medewerkers van) het kinderdagverblijf. De vervolgbeslissing met betrekking tot de producent is nog niet genomen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt nog.

Producent

Over de kwetsbaarheden van de Stint is sinds het ongeluk veel gezegd en geschreven, onder meer in rapporten van onderzoekers van TNO, ILT, NFI en de Inspectie SZW. Alle rapporten van deze instanties zijn ook meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek.

Het OM meldt dat in het onderzoek vooralsnog niet naar voren is gekomen dat de kwetsbaarheden vóór het ongeluk bekend waren bij de producent. Om daar duidelijkheid over te krijgen werd onder meer beslag gelegd op de administratie van het bedrijf. Het OM meldt dat het gaat om enorme hoeveelheden data. “Het vergt speciale expertise om de inhoud daarvan goed te kunnen beoordelen.”