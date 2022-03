OM: ‘Onderlinge berichten over moord op Peter R. de Vries leveren een macaber beeld op’

Peter R. de Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat vermoord. De verdachte schutter stuurde er ijzingwekkende berichten over. Beeld ANP

Dat zeiden de aanklagers donderdagmorgen op de derde inleidende zitting in de strafzaak over de moord, op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat.

“Wat opvalt, is dat er door verdachten gruwelijke details worden gedeeld, over de voorbereiding maar ook over de uitvoering, na afloop van de moord.”

Een onbekende die zowel Pools als Nederlands spreekt, ook in straattaal, stuurt de twee verdachten aan, in het uitvoerige berichtenverkeer dat is aangetroffen in de aanvankelijk versleutelde Google Pixel smartphone. Dat toestel werd gevonden in de Renault Kadjar, waarin de twee na de moord waren gevlucht en werden aangehouden.

Schokkende toon

Evenals andere betrokkenen is ook het Openbaar Ministerie geschokt door de toon van de communicatie en de termen die worden gebruikt.

De onbekende stuurt voorafgaand aan de moord foto’s van Peter R. de Vries met als begeleidende tekst: ‘Deze hond moet je hebben’. De uitvoerders krijgen misschien extra geld als ze het goed doen, belooft hij. Hij stelt voor dat ze het met z’n tweeën kunnen doen maar Delano G. antwoordt: ‘Ik doe het solo, ik finish dit’.

Even later schrijft Delano G.: ‘Broo ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen…’

Rond half acht stuurt hij in de woorden van de officieren van justitie ‘een reeks berichten over de geslaagde moord die een illustratie vormen van de volstrekte gewetenloosheid en bloeddorst van verdachten’.

“Wij houden u een korte passage voor. ‘Bro die kogel gicbt dwars door ze hoofs 2 keer. Alles spoot. Kk mooi. die bloed iedereen gille. Aaaah ahahahaha’,” zo citeerde een van de aanklagers.

Delano G. Heeft via zijn advocaten laten weten geen vragen te willen beantwoorden over de berichten. De advocaten van Kamil E. beraden zich nog.

Verklaringen betwist

Advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters van Delano G. willen 88 politiemensen, ooggetuigen en deskundigen verhoren als getuige. Van der Horst verzette zich in zijn pleidooi donderdag vooral tegen het feit dat alle getuigen in het dossier nu zijn geanonimiseerd, óók de politiemensen en deskundigen en zelfs onderzoeksrechters. Hij wil ‘hun betrouwbaarheid en beweegredenen’ kunnen controleren.

“Onze cliënt betwist in volle omvang de verklaringen van de getuigen en wij willen de rechtmatigheid van de ingezette opsporingsmiddelen kunnen controleren,” zei Van der Horst. Hij wees bovendien op ‘geluiden dat onze cliënt onder druk zou zijn gezet om de moord te plegen’. Daarover zit informatie in het onderzoek dat de Landelijke Recherche doet naar de opdrachtgever(s) van de moord en de tussenpersonen. “Het is evident dat die stukken relevant kunnen zijn.”

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen het bij naam en toenaam noemen van alle betrokkenen, omdat dat hun veiligheid in gevaar zou brengen.

De rechtbank laat uiterlijk 11 maart weten wat er is besloten over de verzoeken. Op 30 mei is een nieuwe inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling van het proces staat geagendeerd voor juni.