OM: niets mis met strafzaak tegen Wilders

Geert Wilders schudt de hand van advocaat-generaal Gerard Sta voorafgaand aan de voortzetting van het hoger beroep in de strafzaak tegen de PVV-leider in de rechtszaal van Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Het OM heeft zelfstandig de beslissing genomen Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken over Marokkanen, in 2014. Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten is daarover per ambtsbericht ingelicht, zodat hij zijn politieke verantwoordelijkheid kon nemen.

Overleg

Dat zei advocaat-generaal Gerard Sta dinsdag in reactie op een betoog van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops. De raadsman wil dat het Haagse gerechtshof Den Haag, belast met de zaak-Wilders in hoger beroep, het proces per direct staakt. Door oneigenlijk overleg tussen het OM en het ambtenarenapparaat van Opstelten is de zaak volgens Knoops verworden tot een politiek proces en heeft het OM zijn recht op vervolging verspeeld. Het OM ontkent volgens hem ten onrechte dat er overleg heeft plaatsgevonden.

Politieke beïnvloeding van de zaak-Wilders is al maanden onderwerp van debat in het proces. Uit recent bekend geworden mailverkeer spreekt volgens Knoops onomwonden dat daarvan sprake is geweest. Het OM vindt van niet. Sta wees erop dat veel van de mails zijn gewisseld tussen ambtenaren op het departement onderling. “Het is wel opmerkelijk dat zij zich inhoudelijk bezighielden met deze strafzaak,” aldus de aanklager. Maar consequenties voor de strafzaak heeft dat niet, stelde hij.

Sta zei dat de correspondentie de zaaksofficieren van justitie nooit heeft bereikt. “Als dat wel zou zijn gebeurd, dan zouden zij die waarschijnlijk gepikeerd terzijde hebben geschoven. Officieren gaan over een strafzaak en bepalen zelf wel hoe ze reageren op verweren.” Ook wees hij erop dat de mails tussen ambtenaren en het OM gaan over een uit te brengen persbericht over de zaak. “Meedenken met een persbericht kun je niet op één lijn zetten met het meebeslissen over vervolging.”

Wilders wordt vervolgd wegens beledigende uitspraken aan het adres van Marokkanen, die hij bij twee gelegenheden in 2014 heeft gedaan. Hij tekende hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door de rechtbank.