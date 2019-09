OM: MH17-proces kan twee tot vier jaar gaan duren

298 doden

Vlucht MH17 vertrok op 17 juli 2014 vanaf Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Het toestel van Malaysia Airlines stortte neer in Oost-Oekraïne. Volgens het JIT werd het in de lucht geraakt door een BUK-raket afkomstig van een Russische legereenheid. Op dat moment waren pro-Russische separatisten de baas in het gebied. Bij de crash kwamen alle 298 inzittend om.